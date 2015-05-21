欧洲政经：德法希三国领导人在里加会晤，旨在助推希腊债务谈判

“有出现解决方案的动向，是中期的解决方案，”这位不愿具名的官员说。

这位官员表示，希腊并未要求欧元集团紧急协助，但仍希望在5月底之前和欧元区财长举行一次会议。

雅典及其债权人在提高增值税问题上仍无共识。另外，此前有德国媒体报导欧元区国家考虑把纾困延长至夏季之后，但这位官员表示，希腊及其债权人都没有提出这个议题。