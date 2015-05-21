欧洲政经：德法希三国领导人在里加会晤，旨在助推希腊债务谈判

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
“有出现解决方案的动向，是中期的解决方案，”这位不愿具名的官员说。
这位官员表示，希腊并未要求欧元集团紧急协助，但仍希望在5月底之前和欧元区财长举行一次会议。
雅典及其债权人在提高增值税问题上仍无共识。另外，此前有德国媒体报导欧元区国家考虑把纾困延长至夏季之后，但这位官员表示，希腊及其债权人都没有提出这个议题。
希腊劳工部长斯科勒蒂斯曾说6月5日--即希腊下次向IMF还款日--就是需钱孔急的希腊接下来要面对的一道关卡。但上述该位官员说，希腊的目标是在那之前完成协议。(完) (编译 刘秀红/郑茵/李婷仪 审校 白云/李爽/王丽鑫)
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