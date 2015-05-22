版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 22日 星期五 08:09 BJT

金砖国家：5月21日股汇市收盘纵览

路透5月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月21日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 跌0.33%或3.40点，报1,032.70点。

中国股市：沪综指收升1.9%创逾七年新高，政策利好持续发酵推升大盘上涨

中国汇市：人民币收涨至近一个月高点，汇丰中国PMI初值影响有限

香港股市：下滑0.2%，数家内地公司H股大跌

============================================================================

巴西股市：指标Bovespa指数 收高0.38%至55,112.05点。

　　巴西汇市：雷亚尔领跌拉美货币，之前发布的一系列疲弱经济数据加大了不确定性，政府是否有能力实现今年的预算节省目标存疑。雷亚尔下滑逾1%，兑美元 收报3.0421/26雷亚尔，上日收报3.0030/35。

============================================================================

南非股市：下跌，私营医疗保健类股领跌大盘，规模最大的私营医院运营商Mediclinic< MDCJ.J>挫跌近8%。指标Top-40指数 收跌0.16%至47,915.05点，大盘综合指数 跌0.13%报54,123.89点。

南非汇市：兰特/美元下滑，此前南非央行维持利率不变

=========================================================================

印度股市：收盘变动不大，但在亚太地区仍是本月迄今表现第三好的股市，外资继续买入以及雨季将适时到来的预期带来提振。指标BSE指数 跌0.1%，报27,809.35点，NSE指数 小跌0.03%，报8,421.00点。

印度汇市：印度卢比兑美元 收高，报63.64/65，上日收报63.8225/8325；追随多数亚币涨势。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 涨1.5%，报1,047.470点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.61%，报570.28点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.58%至49.990卢布；卢布兑欧元 跌0.77%至55.576卢布。(完) (编译 王颖；审校 杜明霞)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐