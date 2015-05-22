金砖国家：5月21日股汇市收盘纵览

金属期市：铜价上涨，因美元疲软及寄望特朗普大规模支出于基础设施
中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司 周日表示，已与中国私募股权公司BHR签署协议，支持后者收购刚果民主共和国Tenke铜矿24%股权的交易。
路透5月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月21日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌0.33%或3.40点，报1,032.70点。
中国股市：沪综指收升1.9%创逾七年新高，政策利好持续发酵推升大盘上涨
中国汇市：人民币收涨至近一个月高点，汇丰中国PMI初值影响有限
香港股市：下滑0.2%，数家内地公司H股大跌
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巴西股市：指标Bovespa指数 收高0.38%至55,112.05点。
巴西汇市：雷亚尔领跌拉美货币，之前发布的一系列疲弱经济数据加大了不确定性，政府是否有能力实现今年的预算节省目标存疑。雷亚尔下滑逾1%，兑美元 收报3.0421/26雷亚尔，上日收报3.0030/35。
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南非股市：下跌，私营医疗保健类股领跌大盘，规模最大的私营医院运营商Mediclinic< MDCJ.J>挫跌近8%。指标Top-40指数 收跌0.16%至47,915.05点，大盘综合指数 跌0.13%报54,123.89点。
南非汇市：兰特/美元下滑，此前南非央行维持利率不变
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印度股市：收盘变动不大，但在亚太地区仍是本月迄今表现第三好的股市，外资继续买入以及雨季将适时到来的预期带来提振。指标BSE指数 跌0.1%，报27,809.35点，NSE指数 小跌0.03%，报8,421.00点。
印度汇市：印度卢比兑美元 收高，报63.64/65，上日收报63.8225/8325；追随多数亚币涨势。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨1.5%，报1,047.470点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.61%，报570.28点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.58%至49.990卢布；卢布兑欧元 跌0.77%至55.576卢布。(完) (编译 王颖；审校 杜明霞)
中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司 周日表示，已与中国私募股权公司BHR签署协议，支持后者收购刚果民主共和国Tenke铜矿24%股权的交易。
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil 未支付索赔金额逾1,500万美元。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/23 沪 科森科技 732626 5,266.67 18.85 20.75 海通证券 1/25 1/23 沪 新坐标 732040 1,500 16.44 22.99 国信证券 1/25 1/23 深 拓斯达 300607 1,812 18.74 22.98 安信证券 1/25 1/24 沪 安正时尚 732839 7,126 *16.78 *22.98 中信证券 1/26 1/24 沪 欧派股份 732208 2,021 *24.83 *22.99 广