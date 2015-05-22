金砖国家：5月21日股汇市收盘纵览

巴西股市：指标Bovespa指数 收高0.38%至55,112.05点。

巴西汇市：雷亚尔领跌拉美货币，之前发布的一系列疲弱经济数据加大了不确定性，政府是否有能力实现今年的预算节省目标存疑。雷亚尔下滑逾1%，兑美元 收报3.0421/26雷亚尔，上日收报3.0030/35。

南非股市：下跌，私营医疗保健类股领跌大盘，规模最大的私营医院运营商Mediclinic< MDCJ.J>挫跌近8%。指标Top-40指数 收跌0.16%至47,915.05点，大盘综合指数 跌0.13%报54,123.89点。

印度股市：收盘变动不大，但在亚太地区仍是本月迄今表现第三好的股市，外资继续买入以及雨季将适时到来的预期带来提振。指标BSE指数 跌0.1%，报27,809.35点，NSE指数 小跌0.03%，报8,421.00点。