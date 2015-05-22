《焦点》日本推出1,100亿美元亚洲基建资助计划，叫板亚投行

中港个股：中海油服入禀法院追讨挪威STATOIL未支付索赔金额逾1,500万美元
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil 未支付索赔金额逾1,500万美元。
“我认为，政府不大可能根据我们的报告作出何时加入的决定，”他对路透说。
日本若决定加入亚投行，按照其经济规模，可能会成为第二大出资者。日本很有可能做好准备在未来某个时候加入。
“如果(亚投行)成为有利于亚洲的金融机构，没有理由对稍后加入感到不好意思，”Hagiuda表示。
美国和日本上个月同意世界银行和亚洲开发银行(ADB)应该与亚投行在联合贷款方面合作，以协助亚投行建立严格的标准。
亚投行本周在新加坡举行创始成员国会议，以决定协议章程及运作细节。一位参与该会议但不愿具名的代表称，亚投行不太可能像预期的在2016年开始放款，因其成员国需要得到其立法机关的批准。
“中国希望成员国能在年底前得到批准，并从明年开始运作，”这位亚洲代表称。“但考量到每个国家的国内政治情势，我怀疑这是否可能。”(完) (编译 白云/李婷仪/戴素萍 审校 王丽鑫/郑茵/杜明霞)
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil 未支付索赔金额逾1,500万美元。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/23 沪 科森科技 732626 5,266.67 18.85 20.75 海通证券 1/25 1/23 沪 新坐标 732040 1,500 16.44 22.99 国信证券 1/25 1/23 深 拓斯达 300607 1,812 18.74 22.98 安信证券 1/25 1/24 沪 安正时尚 732839 7,126 *16.78 *22.98 中信证券 1/26 1/24 沪 欧派股份 732208 2,021 *24.83 *22.99 广
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月17日止的一周，对冲基金及资产管理经理连续第二周增加COMEX黄金合约净多仓。