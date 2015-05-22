《焦点》日本推出1,100亿美元亚洲基建资助计划，叫板亚投行

“我认为，政府不大可能根据我们的报告作出何时加入的决定，”他对路透说。

日本若决定加入亚投行，按照其经济规模，可能会成为第二大出资者。日本很有可能做好准备在未来某个时候加入。

“如果(亚投行)成为有利于亚洲的金融机构，没有理由对稍后加入感到不好意思，”Hagiuda表示。

美国和日本上个月同意世界银行和亚洲开发银行(ADB)应该与亚投行在联合贷款方面合作，以协助亚投行建立严格的标准。

亚投行本周在新加坡举行创始成员国会议，以决定协议章程及运作细节。一位参与该会议但不愿具名的代表称，亚投行不太可能像预期的在2016年开始放款，因其成员国需要得到其立法机关的批准。