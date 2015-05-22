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亚洲 | 2015年 5月 22日 星期五 08:05 BJT

《中国报摘》--中国证券报5月22日

* 头版头条:

--据中国国家发改委网站，5月18日以来共批复超过4,500亿元人民币基建项目，未来还将有一系列稳增长工程包陆续落地，包括今年将超过4,300亿元的网络建设投资。 　　

* 其他:

--中国中铁 中标以色列特拉维夫轻轨红线项目TBM段西标段，项目总估算金额约49.9亿元。

--周三沪深两市融资融券余额劲增逾288亿元至20,130.14亿元，首次突破2万亿元。

--鹏博士 与银联商务签署战略合作协议，将在互联网金融、信息使用、技术支持及服务等方面进行合作，助力“互联网+”战略计划实施。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦；; 审校 张喜良)

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