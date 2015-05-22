《中国报摘》--中国证券报5月22日

金属期市：铜价上涨，因美元疲软及寄望特朗普大规模支出于基础设施
中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司 周日表示，已与中国私募股权公司BHR签署协议，支持后者收购刚果民主共和国Tenke铜矿24%股权的交易。
* 头版头条:
--据中国国家发改委网站，5月18日以来共批复超过4,500亿元人民币基建项目，未来还将有一系列稳增长工程包陆续落地，包括今年将超过4,300亿元的网络建设投资。
* 其他:
--中国中铁 中标以色列特拉维夫轻轨红线项目TBM段西标段，项目总估算金额约49.9亿元。
--周三沪深两市融资融券余额劲增逾288亿元至20,130.14亿元，首次突破2万亿元。
--鹏博士 与银联商务签署战略合作协议，将在互联网金融、信息使用、技术支持及服务等方面进行合作，助力“互联网+”战略计划实施。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦；; 审校 张喜良)
中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司 周日表示，已与中国私募股权公司BHR签署协议，支持后者收购刚果民主共和国Tenke铜矿24%股权的交易。
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil 未支付索赔金额逾1,500万美元。
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