基金产业：美国商品和贵金属基金流出规模创2013年12月来最高--理柏

路透纽约5月21日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布的数据显示 ，5月20日止当周，美国基金投资者从专注大宗商品和贵金属的基金中撤 资5.97亿美元。 资金外流规模创2013年12月以来最高。股票基金流出17亿美元，此前 一周流入37亿美元。 美国不侧重国内投资的股票基金吸引到33亿美元，为连续第15周资金 流入。 “我猜测，有可能是更为强劲的经济面消息，促使投资者将资金从大 宗商品转入股票基金，”理柏的研究分析师Patrick Keon称。 应税债券基金流入46亿美元，为连续第二周资金流入；低风险的货币 市场基金吸引到156亿美元，创3月11日止当周以来最大流入规模。 美国高收益“垃圾级”债券共同基金及上市交易基金(ETF)吸引资金 流入，其中高收益ETF流入4.45亿美元，高收益共同基金流入9.06亿美元 。垃圾债券基金在应税债券基金中流入规模最大。 Keon称，今年迄今，高收益共同基金净流入51亿美元，高收益ETF净 流入约30亿美元。(完) (编译 王兴亚；审校 龚芳)