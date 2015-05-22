欧洲政经：欧元区继续存在下去几乎是确定无疑的--美联储副主席费舍尔

路透5月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周四表示，欧元区危机已经让这个货币同盟变得更加强大，并证明欧洲央行有能力在该地区推行卓有成效的政策。

他在葡萄牙召开的一次央行会议上表示，尽管危机还没有完全过去，特别是希腊仍然处境艰难，且面临债务违约的可能，然而欧洲央行的行动虽未完全、却也大大消除了一直以来挥之不散的疑虑，让人相信欧元区能够完好地存在下去。

“所有人的优先考虑都已经转移到如何有利于欧元区以目前形式存在下去，”费舍尔说。

他表示，要让真正结束危机，欧元区面临艰难抉择，要考虑如何才能确保成员国更负责任地控制本国财政政策--这是希腊危机中最核心的困境。同时在人口下降的情况下恢复经济成长，也是至关重要的。

但费舍尔表示，量化宽松政策的实施、欧洲央行总裁德拉吉公开承诺动用央行的力量避免欧元区分裂，以及建立银行业联盟这些举措，都已经让这一地区变得更加强大。(完)