欧洲政经：欧元区继续存在下去几乎是确定无疑的--美联储副主席费舍尔

中港个股：中海油服入禀法院追讨挪威STATOIL未支付索赔金额逾1,500万美元
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil 未支付索赔金额逾1,500万美元。
路透5月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周四表示，欧元区危机已经让这个货币同盟变得更加强大，并证明欧洲央行有能力在该地区推行卓有成效的政策。
他在葡萄牙召开的一次央行会议上表示，尽管危机还没有完全过去，特别是希腊仍然处境艰难，且面临债务违约的可能，然而欧洲央行的行动虽未完全、却也大大消除了一直以来挥之不散的疑虑，让人相信欧元区能够完好地存在下去。
“所有人的优先考虑都已经转移到如何有利于欧元区以目前形式存在下去，”费舍尔说。
他表示，要让真正结束危机，欧元区面临艰难抉择，要考虑如何才能确保成员国更负责任地控制本国财政政策--这是希腊危机中最核心的困境。同时在人口下降的情况下恢复经济成长，也是至关重要的。
但费舍尔表示，量化宽松政策的实施、欧洲央行总裁德拉吉公开承诺动用央行的力量避免欧元区分裂，以及建立银行业联盟这些举措，都已经让这一地区变得更加强大。(完)
(编译 郑茵 审校 杜明霞)
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil 未支付索赔金额逾1,500万美元。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/23 沪 科森科技 732626 5,266.67 18.85 20.75 海通证券 1/25 1/23 沪 新坐标 732040 1,500 16.44 22.99 国信证券 1/25 1/23 深 拓斯达 300607 1,812 18.74 22.98 安信证券 1/25 1/24 沪 安正时尚 732839 7,126 *16.78 *22.98 中信证券 1/26 1/24 沪 欧派股份 732208 2,021 *24.83 *22.99 广
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月17日止的一周，对冲基金及资产管理经理连续第二周增加COMEX黄金合约净多仓。