《综述》巴西第一季经济活动下滑，4月失业率创下近四年高点

中港个股：中海油服入禀法院追讨挪威STATOIL未支付索赔金额逾1,500万美元
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil 未支付索赔金额逾1,500万美元。
巴西周五料将宣布冻结预算最高达800亿雷亚尔，以期今年达成关键的财政目标。分析师们同时预计，未来几个月内，该国央行将把利率升向14%，在全球主要经济体当中名列前茅。
政府官员承认，收紧积极的财政货币政策将对经济造成影响，但相信此为刺激明年经济活动必须采取的行动。
新饪财长Joaquim Levy最快可能在周五发布加税举措，以弥补收入损失。政府正在考虑取消股票的税负减免，并对银行获利加税。
Capital Economics首席新兴市场分析师Neil Shearing指出，由于总统罗塞夫为数年来无节制的支出划下句点，巴西经济在未来几个月将持续步履蹒跚。
“巴西正为以往松散的财政政策付出代价，”他表示。“但这有其必要性...这应可为未来的经济成长打下基础。”
由于工业生产大减，零售业者艰难应对消费者信心下滑及高通胀，导致近几个月来工作岗位大量流失。而薪资亦告下滑。参考图表：(link.reuters.com/gac53w)
巴西将于5月29日发布第一季国内生产总值(GDP)数据。(完) (编译 徐文焰/刘秀红/龚芳; 审校 白云/王丽鑫／李爽)
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil 未支付索赔金额逾1,500万美元。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/23 沪 科森科技 732626 5,266.67 18.85 20.75 海通证券 1/25 1/23 沪 新坐标 732040 1,500 16.44 22.99 国信证券 1/25 1/23 深 拓斯达 300607 1,812 18.74 22.98 安信证券 1/25 1/24 沪 安正时尚 732839 7,126 *16.78 *22.98 中信证券 1/26 1/24 沪 欧派股份 732208 2,021 *24.83 *22.99 广
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月17日止的一周，对冲基金及资产管理经理连续第二周增加COMEX黄金合约净多仓。