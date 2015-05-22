《综述》巴西第一季经济活动下滑，4月失业率创下近四年高点

巴西周五料将宣布冻结预算最高达800亿雷亚尔，以期今年达成关键的财政目标。分析师们同时预计，未来几个月内，该国央行将把利率升向14%，在全球主要经济体当中名列前茅。

政府官员承认，收紧积极的财政货币政策将对经济造成影响，但相信此为刺激明年经济活动必须采取的行动。

新饪财长Joaquim Levy最快可能在周五发布加税举措，以弥补收入损失。政府正在考虑取消股票的税负减免，并对银行获利加税。

Capital Economics首席新兴市场分析师Neil Shearing指出，由于总统罗塞夫为数年来无节制的支出划下句点，巴西经济在未来几个月将持续步履蹒跚。

“巴西正为以往松散的财政政策付出代价，”他表示。“但这有其必要性...这应可为未来的经济成长打下基础。”

由于工业生产大减，零售业者艰难应对消费者信心下滑及高通胀，导致近几个月来工作岗位大量流失。而薪资亦告下滑。参考图表：(link.reuters.com/gac53w)