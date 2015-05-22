《香港重要政经日程》--5月22日-5月27日

金属期市：铜价上涨，因美元疲软及寄望特朗普大规模支出于基础设施

中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司 周日表示，已与中国私募股权公司BHR签署协议，支持后者收购刚果民主共和国Tenke铜矿24%股权的交易。