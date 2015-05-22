《香港重要政经日程》--5月22日-5月27日

金属期市：铜价上涨，因美元疲软及寄望特朗普大规模支出于基础设施
中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司 周日表示，已与中国私募股权公司BHR签署协议，支持后者收购刚果民主共和国Tenke铜矿24%股权的交易。
================== 今日重要政经消息=================
5月22日（周五）
-- 沪股通交易暂停。
*-- 天鸽互动 公布首季业绩。
--09:30 中国建材 在中国举行股东周年大会。
*--11:30 国美电器 业绩记者会。
--13:30 中国太保 在中国举行股东周年大会。
--14:00 国航 在中国举行股东周年大会。
--14:00 万洲国际 股东周年大会。
--14:00 万科 在中国举行股东周年大会。
--15:00 中国太平 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
5月25日（周一）
-- 香港佛诞公众假期。
5月26日（周二）
-- 百丽国际 公布全年业绩。
-- 石药集团 公布首季业绩。
-- 康师傅 公布首季业绩。
-- 联众国际 公布首季业绩。
*--09:00 万达商业 在中国举行股东周年大会。
*--09:30 中信银行 在中国举行股东周年大会。
*--10:00 海螺创业 在中国举行股东周年大会。
*--10:00 石药集团 股东周年大会。
*--10:00 安东油田服务 股东周年大会。
*--10:30 中广核电力 股东周年大会。
*--10:30 越秀地产 股东周年大会。
*--12:00 维达国际 股东周年大会。
*--14:30 龙湖地产 股东周年大会。
*--15:00 盛京银行 在中国举行股东周年大会。
*5月27日（周三）
-- 云南水务 首日挂牌。
-- 德基科技 首日挂牌。
-- 超智能控股 首日挂牌。
--09:00 康师傅 股东周年大会。
--10:00 光大控股 股东周年大会。
--11:00 中国电信 股东周年大会。
--14:00 金隅股份 在中国举行股东周年大会。
--15:00 联合光伏 股东周年大会。
--15:00 光大国际 股东周年大会。
--15:00 瑞安房地产 股东周年大会。
--15:30 大新银行 股东周年大会。
--16:30 大新金融 股东周年大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司 周日表示，已与中国私募股权公司BHR签署协议，支持后者收购刚果民主共和国Tenke铜矿24%股权的交易。
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil 未支付索赔金额逾1,500万美元。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/23 沪 科森科技 732626 5,266.67 18.85 20.75 海通证券 1/25 1/23 沪 新坐标 732040 1,500 16.44 22.99 国信证券 1/25 1/23 深 拓斯达 300607 1,812 18.74 22.98 安信证券 1/25 1/24 沪 安正时尚 732839 7,126 *16.78 *22.98 中信证券 1/26 1/24 沪 欧派股份 732208 2,021 *24.83 *22.99 广