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亚洲 | 2015年 5月 22日 星期五 08:41 BJT

《香港重要政经日程》--5月22日-5月27日

================== 今日重要政经消息=================

5月22日（周五）

-- 沪股通交易暂停。

*-- 天鸽互动 公布首季业绩。

--09:30 中国建材 在中国举行股东周年大会。

*--11:30 国美电器 业绩记者会。

--13:30 中国太保 在中国举行股东周年大会。

--14:00 国航 在中国举行股东周年大会。

--14:00 万洲国际 股东周年大会。

--14:00 万科 在中国举行股东周年大会。

--15:00 中国太平 股东周年大会。

================== 近期重要政经消息=================

5月25日（周一）

-- 香港佛诞公众假期。

5月26日（周二）

-- 百丽国际 公布全年业绩。

-- 石药集团 公布首季业绩。

-- 康师傅 公布首季业绩。

-- 联众国际 公布首季业绩。

*--09:00 万达商业 在中国举行股东周年大会。

*--09:30 中信银行 在中国举行股东周年大会。

*--10:00 海螺创业 在中国举行股东周年大会。

*--10:00 石药集团 股东周年大会。

*--10:00 安东油田服务 股东周年大会。

*--10:30 中广核电力 股东周年大会。

*--10:30 越秀地产 股东周年大会。

*--12:00 维达国际 股东周年大会。

*--14:30 龙湖地产 股东周年大会。

*--15:00 盛京银行 在中国举行股东周年大会。

*5月27日（周三）

-- 云南水务 首日挂牌。

-- 德基科技 首日挂牌。

-- 超智能控股 首日挂牌。

--09:00 康师傅 股东周年大会。

--10:00 光大控股 股东周年大会。

--11:00 中国电信 股东周年大会。

--14:00 金隅股份 在中国举行股东周年大会。

--15:00 联合光伏 股东周年大会。

--15:00 光大国际 股东周年大会。

--15:00 瑞安房地产 股东周年大会。

--15:30 大新银行 股东周年大会。

--16:30 大新金融 股东周年大会。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)

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