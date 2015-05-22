《全球汇市》美元整理前日跌势，受疲弱美国经济数据不佳的拖累

“围绕里加峰会的新闻报导大都指向乐观一面，谈及希腊将获得更多时间，非常想避免近期出现违约，”澳洲西太平洋银行外汇策略师Sean Callow在发给客户的报告中写道。

投资者在欧洲央行(ECB)总裁德拉吉讲话前保持谨慎。德拉吉将与其他央行官员一道在欧洲央行“欧洲通货膨胀和失业”论坛上发表演说。

另外，美联储主席叶伦将于1700GMT就美国经济展望发表讲话。

交易商称，这些事件风险及下周一的假期都需要谨慎以待。英国和美国金融市场下周一将分别因春季银行假日和阵亡将士纪念日休市。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1117 1.1112 +0.04 -8.10 1.2097

美元/日圆 121.02 121.02 +0.00 +1.12 119.68

欧元/日圆 134.54 134.48 +0.04 -7.07 144.78

美元/瑞郎 0.9365 0.9367 -0.02 -5.79 0.9941

英镑/美元 1.5660 1.5660 +0.00 +0.56 1.5573

美元/加元 1.2194 1.2197 -0.02 +4.96 1.1618

澳元/美元 0.7900 0.7892 +0.10 -3.28 0.8168

新西兰元/美元 0.7367 0.7349 +0.24 -5.51 0.7797

澳元/日圆 95.610 95.510 +0.10 -2.19 97.750

新西兰元/日圆 89.160 88.940 +0.25 -4.45 93.310

英镑/日圆 189.52 189.52 +0.00 +1.68 186.38

澳元/新西兰元 1.0716 1.0727 -0.10 +2.36 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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