国际油市：美元持稳拖累美国原油下跌，但中东冲突抑制油价跌势

伊斯兰国武装分子在叙利亚和伊拉克取得胜利，全面占领了叙利亚历史名城帕尔米拉(Palmyra)，并击溃了伊拉克政府军在拉马迪(Ramadi)东部的防御。

叙利亚一人权组织周四表示，伊斯兰国武装已经占领最后一块由叙利亚政府控制的叙伊边境。

俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)周四表示，莫斯科愿意向伊拉克提供武器，以抵抗伊斯兰国武装力量。

也门当地官员周四称，沙特炮弹击中一座国际援助办公地点，造成五名难民死亡，10人受伤。遍布也门各地的战争，令联合国牵头的和平谈判蒙上阴云。

南苏丹石油和矿业部长称，该国石油产量已经从1月的大约每日16.9万桶降至16.5万桶，归因于技术原因而非安全问题。(完)

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