国际油市：美元持稳拖累美国原油下跌，但中东冲突抑制油价跌势

中港个股：中海油服入禀法院追讨挪威STATOIL未支付索赔金额逾1,500万美元
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil 未支付索赔金额逾1,500万美元。
伊斯兰国武装分子在叙利亚和伊拉克取得胜利，全面占领了叙利亚历史名城帕尔米拉(Palmyra)，并击溃了伊拉克政府军在拉马迪(Ramadi)东部的防御。
叙利亚一人权组织周四表示，伊斯兰国武装已经占领最后一块由叙利亚政府控制的叙伊边境。
俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)周四表示，莫斯科愿意向伊拉克提供武器，以抵抗伊斯兰国武装力量。
也门当地官员周四称，沙特炮弹击中一座国际援助办公地点，造成五名难民死亡，10人受伤。遍布也门各地的战争，令联合国牵头的和平谈判蒙上阴云。
南苏丹石油和矿业部长称，该国石油产量已经从1月的大约每日16.9万桶降至16.5万桶，归因于技术原因而非安全问题。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英/王兴亚；审校 白云/王丽鑫)
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil 未支付索赔金额逾1,500万美元。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/23 沪 科森科技 732626 5,266.67 18.85 20.75 海通证券 1/25 1/23 沪 新坐标 732040 1,500 16.44 22.99 国信证券 1/25 1/23 深 拓斯达 300607 1,812 18.74 22.98 安信证券 1/25 1/24 沪 安正时尚 732839 7,126 *16.78 *22.98 中信证券 1/26 1/24 沪 欧派股份 732208 2,021 *24.83 *22.99 广
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月17日止的一周，对冲基金及资产管理经理连续第二周增加COMEX黄金合约净多仓。