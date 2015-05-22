《全球重要经济事件一览表》--5月22日-5月29日

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月22日(五)

曼彻斯特--英国央行副总裁夏菲克在英国企业财务长公会(Association of Corporate Treasurers)会议上讲话(0945)。

伦敦--英国央行理事Martin Taylor在国际信贷组合经理人协会(International Association of Credit Portfolio Managers)发表演说(0920)。

法兰克福--德国央行理事Andreas Dombret就“系统重要性降低--非直接监管的头六个月”发表讲话(0900)。

法兰克福--德国央行发布月度报告。此报告将对德国2015年春季经济状况加以评论。

葡萄牙辛特拉--英国央行总裁卡尼出席“欧元区和发达经济体当前通胀和失业率的看法”小组讨论(1100)。

葡萄牙辛特拉--欧洲央行总裁德拉吉在中央银行论坛“欧洲的通胀和失业问题”上发表演说(0800)。

美国PROVIDENCE--美联储主席叶伦就美国经济展望发表讲话(1700)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley发表题为“金融危机过后的通胀目标设定”的演说。

东京--日本央行宣布货币政策决议。

5月23日(六)

葡萄牙辛特拉--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧出席在欧洲央行中央银行论坛上，参加题为“全球背景下的欧洲就业、生产率和增长结构性前景”的小组讨论(0800)。

葡萄牙辛特拉--美联储副主席费舍尔出席“全球背景下的欧洲就业、生产率和增长结构性前景”小组会议(1330)。

葡萄牙辛特拉--欧洲央行总裁德拉吉在中央银行论坛上就“欧洲通胀和失业问题”上发表演说(1330)。

5月25日(一)

冰岛雷克雅未克--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)在金融中介协会(Financial Intermediation Society)2015年学术会议上发表演说(1215)。

5月26日(二)

台北--前美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克就亚洲经济发表演说。(0830)

苏黎世--瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)举行一次公民论坛。

都柏林--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西就“整固爱尔兰复苏--接下来该如何？”发表演说(0930)。

罗马--意大利央行举行年度会议，总裁维斯科(Ignazio Visco)在会上发表演说(0830)。

巴黎--欧洲央行管理委员会委员诺亚以身为法国金融监管机构ACPR主管身分发表谈话。(0830)

日内瓦--瑞士财政官员Jacques de Watteville以打击避税的主题发表演说。(1200)

东京--日本央行公布4月政策会议的会议记录。(2350)

5月27日(三)

伦敦--美国财政部长杰克卢参与伦敦政治经济学院主持对话(0945)。

路易斯安那州巴吞鲁日--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔发表题为“从乡村银行到系统稳定性金融机构：追求金融稳定性的百年之路”的演说(0010)。

德累斯顿--七国集团(G7)财长和央行总裁会晤(至5月29日)。美国财政部长杰克卢出席。

日本札幌--日本央行副总裁岩田规久男会晤商界领袖(0130)。

渥太华--加拿大央行宣布关键政策利率决定。(1400)

布拉迪斯拉发--斯洛伐克央行就金融稳定性状况召开新闻发布会(1100)。

5月28日(四)

新加坡--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在新加坡金融管理局银行监理和监管联席会议上发表讲话(0620)。

新加坡--20国集团(G20)和经济合作暨发展组织(OECD)就机构投资者和长期投资举行高级别圆桌会议。

美国HELENA--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在社区领袖午餐会上就货币政策发表演说。

维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼在2015年度会议之后召开新闻发布会(0915)。

5月29日(五)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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