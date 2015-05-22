中国金融：去年中国网贷成交额增267%，有问题平台增长283%

金属期市：铜价上涨，因美元疲软及寄望特朗普大规模支出于基础设施
中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司 周日表示，已与中国私募股权公司BHR签署协议，支持后者收购刚果民主共和国Tenke铜矿24%股权的交易。
路透北京5月22日 - 中国支付清算协会发布报告称，以P2P网络借贷、股权众筹、互联网理财等为代表的互联网金融市场快速发展。2014年年中国P2P网络借贷成交金额3,291.94亿元人民币，较2013年增长268.83%；但总体风险在增加，出现问题的平台比2013年增长282.67%。
人民日报周五援引报告称，由于目前P2P网络借贷的法律规定尚未出台，行业鱼龙混杂，信息安全技术水平不高，对交易流程缺乏有效的监控管理等原因，资金错配、期限错配的情况仍然存在等，客户资金安全存在一定隐患，总体风险在增加。
截至2014年末，全国共有P2P网贷平台2,358家，全年新增1,825家。但是出现停止经营、提现困难、失联跑路等情况的问题平台数量上升，全年出现问题的平台共计287家，比2013年增加了212家，增长282.67%。
报告同时显示，平台参与人数持续上升，2014年全国P2P网络借贷参与人数日均7.65万人，较2013年上升了201.18%。同时利率和期限也发生变化。网贷利率逐渐下降，平均综合年利率为17.52%，较上年度下降了7.41个百分点；借贷期限则呈现上升趋势，2014年平均期限为5.92个月，较2013年延长1.91个月，增加了47.63%。 报告今年首次增加互联网金融章节，P2P网络贷款余额逐月增加，2014年末全国贷款余额1,386.72亿元，较2013年末增长293.7%。日均网贷人数达到7.65万人。
同时新兴业态快速发展，移动支付业务规模实现爆发式增长，2014年支付机构共处理移动支付业务金额达8.24万亿元，同比增长592.44%。
报告称，互联网金融从专注小额便民需求、弥补小微融资需求为突破，逐步向金融深层次、核心领域渗透，为传统金融注入活力。传统金融机构亦开始利用互联网技术改造自己的业务流程和产品，加速线上创新型平台建设。传统金融与互联网金融实现深度融合、优势互补，逐渐成为产业发展趋势。（完） (发稿 王蕾；审校 沈燕/杨淑祯)
中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司 周日表示，已与中国私募股权公司BHR签署协议，支持后者收购刚果民主共和国Tenke铜矿24%股权的交易。
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil 未支付索赔金额逾1,500万美元。
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