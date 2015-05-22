中国金融：去年中国网贷成交额增267%，有问题平台增长283%

路透北京5月22日 - 中国支付清算协会发布报告称，以P2P网络借贷、股权众筹、互联网理财等为代表的互联网金融市场快速发展。2014年年中国P2P网络借贷成交金额3,291.94亿元人民币，较2013年增长268.83%；但总体风险在增加，出现问题的平台比2013年增长282.67%。

人民日报周五援引报告称，由于目前P2P网络借贷的法律规定尚未出台，行业鱼龙混杂，信息安全技术水平不高，对交易流程缺乏有效的监控管理等原因，资金错配、期限错配的情况仍然存在等，客户资金安全存在一定隐患，总体风险在增加。

截至2014年末，全国共有P2P网贷平台2,358家，全年新增1,825家。但是出现停止经营、提现困难、失联跑路等情况的问题平台数量上升，全年出现问题的平台共计287家，比2013年增加了212家，增长282.67%。

报告同时显示，平台参与人数持续上升，2014年全国P2P网络借贷参与人数日均7.65万人，较2013年上升了201.18%。同时利率和期限也发生变化。网贷利率逐渐下降，平均综合年利率为17.52%，较上年度下降了7.41个百分点；借贷期限则呈现上升趋势，2014年平均期限为5.92个月，较2013年延长1.91个月，增加了47.63%。 报告今年首次增加互联网金融章节，P2P网络贷款余额逐月增加，2014年末全国贷款余额1,386.72亿元，较2013年末增长293.7%。日均网贷人数达到7.65万人。

同时新兴业态快速发展，移动支付业务规模实现爆发式增长，2014年支付机构共处理移动支付业务金额达8.24万亿元，同比增长592.44%。