《中国报摘》--其他报纸重要消息5月22日

**上海证券报**

--中国银行 称旗下中银香港正在考虑出售在南洋商业银行中的全部股权，并考虑将东盟部分国家的银行业务及资产重组并转让给中银香港。

**证券时报**

--乐视移动公司总裁冯幸透露，公司首轮融资不止3亿美元。若这一消息属实，成立不到一年的乐视移动公司，将创造全球互联网及手机产业首轮估值及融资额的双重纪录。而就在不久前，乐视体育刚刚完成A轮融资，引入万达和阿里巴巴 两个战略投资者。

**东方早报**

--自消息人士处获悉，中电投与国家核电技术公司合并在即，新组建的国家电力投资集团将于5月下旬正式挂牌。

--三一重工 确认，为探索新的业务增长点，公司成立了军工项目部，现处于前期调研和可行性研究阶段。

**21世纪经济报 道**

--国泰君安披露招股说明书申报稿，按目前新股发行市盈率不超23倍的惯例，估计国泰君安融资总额可能达300亿元，这将是2010年7月以来A股最大规模IPO。

--中国核能行业协会副秘书长徐玉明表示，未来五年中国每年新增核电投资1,000亿元，其中装备占500亿元。(完)