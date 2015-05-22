国泰君安期货：阶段性利空造成的郑糖价格回调有利于释放恐高情绪

郑糖主力1509合约站上5500元/吨以后进行了长达5周的高位整理，市场步入滞涨阶段。美元指数反弹导致商品价格普跌在一定程度上拖累了糖价，为糖价的回调提供了条件。我们认为，回调有助于产业链中下游补库，也意味着未来的牛市能走的更远。