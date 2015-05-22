国泰君安期货：阶段性利空造成的郑糖价格回调有利于释放恐高情绪

金属期市：铜价上涨，因美元疲软及寄望特朗普大规模支出于基础设施
中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司 周日表示，已与中国私募股权公司BHR签署协议，支持后者收购刚果民主共和国Tenke铜矿24%股权的交易。
以下内容节选自5月22日的《期货日报》：
郑糖主力1509合约站上5500元/吨以后进行了长达5周的高位整理，市场步入滞涨阶段。美元指数反弹导致商品价格普跌在一定程度上拖累了糖价，为糖价的回调提供了条件。我们认为，回调有助于产业链中下游补库，也意味着未来的牛市能走的更远。
5月20日，前期反弹行情的龙头品种橡胶下跌超过5%、镍跌停，贵金属、基本金属、化工品、豆类、油脂类均有明显下跌。受此影响，白糖期货主力合约SR1509合约跌幅超过2%。我们认为，驱动糖价上涨的基本逻辑没有改变。白糖仍是商品里面的强势品种。本轮糖价下跌有利于市场担忧糖价过高情绪的释放。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司 周日表示，已与中国私募股权公司BHR签署协议，支持后者收购刚果民主共和国Tenke铜矿24%股权的交易。
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil 未支付索赔金额逾1,500万美元。
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