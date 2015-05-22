中国票据市场：资金充裕转贴利率本周再大挫，关注后续流动性变化

路透上海5月22日 - 中国央行降息及对流动性的强力支持，不断打破市场对票据转贴价格的底部判断。充裕资金面下，本周买断利率继续大挫超过30个基点(bp)，足月票成交已跌至年息3.20%附近，交投也较为活跃。

交易员称，票据价格本周先大跌后走稳，或意味着对已至更低位的票据市场，谨慎情绪开始增加。虽然长期来看，未来仍有再下行的可能性，但短期内需要密切关注流动性的变化。

上海一银行交易员表示，目前票据价格“有点触到底部的感觉，但现在经济这么差，谁也不知道央行后面还会不会再放松。”

自4月以来，票据转贴价格一跌下行，足月票(六个月)利率从年息5%左右走低至今，累计跌幅已将近200bp。

华南一银行交易员补充说，从货币市场隔夜回购走势来看，短期资金价格似乎已经达到阶段性底部，不过三个月以上长期资金预计仍有继续下行可能。因此，买入一至两个月左右的短期票据，风险相对有限。

三个月期shibor 最新报在2.9590%，4月以来也累计下跌近200bp。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

------------------------------------------------------------

周五 3.6360/3.5007 3.7003/3.5660 3.9289/3.7778

上周五 3.8285/3.6928 3.8865/3.7432 4.0565/3.8891

------------------------------------------------------------

变动 -19.25bp/-19.21bp -18.62bp/-17.72bp -12.76bp/-11.13bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为3.5754%，上周五为3.7337%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。