中国票据市场：资金充裕转贴利率本周再大挫，关注后续流动性变化

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月17日止的一周，对冲基金及资产管理经理连续第二周增加COMEX黄金合约净多仓。
路透上海5月22日 - 中国央行降息及对流动性的强力支持，不断打破市场对票据转贴价格的底部判断。充裕资金面下，本周买断利率继续大挫超过30个基点(bp)，足月票成交已跌至年息3.20%附近，交投也较为活跃。
交易员称，票据价格本周先大跌后走稳，或意味着对已至更低位的票据市场，谨慎情绪开始增加。虽然长期来看，未来仍有再下行的可能性，但短期内需要密切关注流动性的变化。
上海一银行交易员表示，目前票据价格“有点触到底部的感觉，但现在经济这么差，谁也不知道央行后面还会不会再放松。”
自4月以来，票据转贴价格一跌下行，足月票(六个月)利率从年息5%左右走低至今，累计跌幅已将近200bp。
华南一银行交易员补充说，从货币市场隔夜回购走势来看，短期资金价格似乎已经达到阶段性底部，不过三个月以上长期资金预计仍有继续下行可能。因此，买入一至两个月左右的短期票据，风险相对有限。
三个月期shibor 最新报在2.9590%，4月以来也累计下跌近200bp。
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周五 3.6360/3.5007 3.7003/3.5660 3.9289/3.7778
上周五 3.8285/3.6928 3.8865/3.7432 4.0565/3.8891
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变动 -19.25bp/-19.21bp -18.62bp/-17.72bp -12.76bp/-11.13bp
票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为3.5754%，上周五为3.7337%。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日 减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2