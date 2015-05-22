投行观点：A股炽热内地过剩资金将流向香港，国企H股等受益--瑞银

以下是报告的主要观点： 管理A股泡沫任务艰巨 眼下A股的静态市盈率在26倍左右，而创业板市盈率高达105倍，如何引导“股市慢牛”是中国政府面临的一项艰巨任务。监管过严、或是不作为都可能导致严重后果。我们认为，一个合理且可行的解决办法是，将国内过剩的资金引导至海外市场。未来6-12个月，我们预计中国监管当局将启动深港通、增加QDII额度、放松内地居民海外投资限制，鼓励与外国资产挂钩的ETF，并引导投资者关注海外市场的低估值。 未来两三个季度可能有2000亿元资金流向香港 我们预计未来两三个季度内地公募基金和个人投资者将买入约2000亿元的港股。我们认为这笔资金将来自三方面：1 提高对现有QDII额度的使用（350亿元）；2 以新额度发行QDII产品（600亿元）；3 更积极的沪/深港通南向交易（1200亿元）。此外，过去两个月，私募和高净值个人投资者已先行将逾500亿元资金投向香港（主要投向“港A股”）。我们认为未来几个季度他们会加仓。 QDII-集资更容易, 对国企兴趣更高, 没有配置澳门股 2015年前四个月，国内公募基金共发行了5,370亿元的新产品（2014年全年为7,230亿元）。其中只有1%是QDII产品，但根据待发产品情况，这个比例在升高。上一次QDII募资额占比达到25%时是2007年，A股正处于泡沫中，政府力促跨境投资。根据最新披露的季报数据，整体看QDII基金在香港市场超配医疗保健、环境设备/清洁能源和券商股。在他们的重仓股中，国企股出现次数从2014年二季度的29次升至2015年1季度的44次。而从他们对澳门博彩股、香港银行或地产股的持有情况看，“独特性”股票并未受到QDII的青睐。