台湾央行：开放申购28、91和182三种天期存单，金额不限

金属期市：铜价上涨，因美元疲软及寄望特朗普大规模支出于基础设施
中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司 周日表示，已与中国私募股权公司BHR签署协议，支持后者收购刚果民主共和国Tenke铜矿24%股权的交易。
路透台北5月22日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行存单到期总额为223.00亿台币。
央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行2,883.5亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周四超额准备为160亿台币，累积超额准备为3,343亿台币、加计前期1%的超额准备为5,264亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司 周日表示，已与中国私募股权公司BHR签署协议，支持后者收购刚果民主共和国Tenke铜矿24%股权的交易。
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil 未支付索赔金额逾1,500万美元。
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