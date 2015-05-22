良运期货：沪银多头依旧脆弱，短期震荡走势不可避免

金属期市：铜价上涨，因美元疲软及寄望特朗普大规模支出于基础设施
中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司 周日表示，已与中国私募股权公司BHR签署协议，支持后者收购刚果民主共和国Tenke铜矿24%股权的交易。
以下内容节选自5月22日的《期货日报》：
在过去一周内，沪银价格经历了剧烈震荡，先涨后跌的行情。笔者认为，尽管未来两周银价依旧面临着回调压力，但银价中期（未来1-3个月）涨势基础仍在，回调过后仍将有不俗表现。
从近期银价走势特点来看，上涨时略显犹豫，但下跌时抛盘快速涌出。这表明白银市场多头目前依旧相对脆弱。导致这种现象发生的原因，就是美联储加息这只“靴子”尚未落地。回顾本周的涨跌反复，值得琢磨。5月19日公布的美国4月新屋开工年化数远超市场预期，113.5万户的数值创下了2007年11月以来的新高水平。当日美元指数暴涨超过110个基点，银价暴跌3%。但5月20日公布的4月FOMC会议纪要显示多数决策者认为6月不大可能加息时，银价只是微涨不足1%。这说明白银市场依旧“很在意”加息这个题材。这个题材带来的利空影响仍然不可小觑。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司 周日表示，已与中国私募股权公司BHR签署协议，支持后者收购刚果民主共和国Tenke铜矿24%股权的交易。
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil 未支付索赔金额逾1,500万美元。
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