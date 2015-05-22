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亚洲 | 2015年 5月 22日 星期五 09:09 BJT

宝城期货：郑州动力煤期货短期氛围偏强

以下内容节选自5月22日的《期货日报》：

受煤炭海运费持续反弹与低卡煤涨价消息的刺激，动力煤期货主力1509合约本周向上突破40日均线和420元/吨整数关口，最高触及432.6元/吨。持仓排行显示，主力多头增仓积极，空头减仓，前20名主力持仓合计净空单数量下滑。综合来看，近期动力煤期货市场氛围明显转强。 　　 　　短期内动力煤期货市场氛围偏强，基本面也没有进一步恶化的预期，反弹行情可能延续。不过，这波反弹的基础并不牢靠，港口5500大卡的动力煤供给要比低卡煤宽松，下游补库结束之后动力煤需求预计恢复疲软态势，价格回调恐怕也在所难免。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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