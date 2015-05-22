期货日报：沪胶或重拾升势，因货源偏紧

由于美国新屋开工数据远高于预期，19日晚间美元指数强势拉升，原油则大幅下挫，大宗商品遭遇沉重抛压，沪胶市场未能幸免，主力1509合约自14,200元/吨附近回落，跌幅超过5%。不过，现货市场货源偏紧，沪胶或将重拾升势。

胶价长期偏低导致东南亚等国减少加工量并降低出口，今年前4个月，成员国天胶出口量同比下降3.4%。在此背景下，今年以来，我国橡胶进口量出现明显下降。海关数据显示，中国2015年4月天然及合成橡胶（包括胶乳）进口量为35万吨，较3月的36万吨减少2.8%。2015年年初迄今橡胶进口量共计133万吨，同比减少15.9%。(完)