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亚洲 | 2015年 5月 22日 星期五 09:19 BJT

中国证券：沪深两融余额突破2万亿元，金融股继续排名前列

路透上海5月22日 - 中国股市融资融券余额再创新高，截至周四，沪深交易所融资融券余额突破了2万亿元人民币，排名前列的继续为金融股，其中中国平安 融资余额已经达到486亿元，排名第一。

数据显示，截至周四，上交所融资融券余额为1.33万亿元，深交所融资融券余额为6,984亿元，合计超过了2万亿元大关。以沪深综流通市值48万亿元来简单测算，两融交易占流通市值的比例已经超过了4%。

个股明细方面，以融资余额来看，排名前列的还有中信证券 407亿、海通证券 220亿元，均为金融股。

中国证券市场两融业务在2013年底，融资融券余额为3,465.47亿元。此后在2014年底突破万亿大关，今年则只用了不到5个月就突破了2亿大关，伴随着规模突飞猛进，监管层也多次警示融资融券业务风险，银行体系并多次检查两融非标业务。(完) (发稿 徐永; 审校 杨淑祯)

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