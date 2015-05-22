中国证券：沪深两融余额突破2万亿元，金融股继续排名前列

金属期市：铜价上涨，因美元疲软及寄望特朗普大规模支出于基础设施
中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司 周日表示，已与中国私募股权公司BHR签署协议，支持后者收购刚果民主共和国Tenke铜矿24%股权的交易。
路透上海5月22日 - 中国股市融资融券余额再创新高，截至周四，沪深交易所融资融券余额突破了2万亿元人民币，排名前列的继续为金融股，其中中国平安 融资余额已经达到486亿元，排名第一。
数据显示，截至周四，上交所融资融券余额为1.33万亿元，深交所融资融券余额为6,984亿元，合计超过了2万亿元大关。以沪深综流通市值48万亿元来简单测算，两融交易占流通市值的比例已经超过了4%。
个股明细方面，以融资余额来看，排名前列的还有中信证券 407亿、海通证券 220亿元，均为金融股。
中国证券市场两融业务在2013年底，融资融券余额为3,465.47亿元。此后在2014年底突破万亿大关，今年则只用了不到5个月就突破了2亿大关，伴随着规模突飞猛进，监管层也多次警示融资融券业务风险，银行体系并多次检查两融非标业务。(完) (发稿 徐永; 审校 杨淑祯)
中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司 周日表示，已与中国私募股权公司BHR签署协议，支持后者收购刚果民主共和国Tenke铜矿24%股权的交易。
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil 未支付索赔金额逾1,500万美元。
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