中港个股：中国中铁子公司中标以色列轻轨项目，金额约50亿元

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海5月22日 - 中国综合性建设集团--中铁股份有限公司 周五公告称，全资子公司中铁隧道集团与以色列公司组成的联营体，日前中标以色列特拉维夫轻轨红线项目，项目总金额估算为约50亿元人民币。
根据招标文件，该项目是以色列规划中的特拉维夫轻轨系统中全长23km红线项目的一部分，具体包括六座地下车站等工程，项目总估算约31亿谢克尔（约折合49.9亿元人民币）。根据联营体双方的约定，中铁隧道集团在联营体中占51%的份额。
公告并称，目前联营体正在就内部分工进行磋商并着手相关准备，待确定具体施工份额后公告。
中国中铁A股周四收报19.46元，最近一个月累计上涨4%。（完）
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(发稿 徐永；审校 张喜良)
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