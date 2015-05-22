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亚洲 | 2015年 5月 22日 星期五 09:27 BJT

中港个股：中国中铁子公司中标以色列轻轨项目，金额约50亿元

路透上海5月22日 - 中国综合性建设集团--中铁股份有限公司 周五公告称，全资子公司中铁隧道集团与以色列公司组成的联营体，日前中标以色列特拉维夫轻轨红线项目，项目总金额估算为约50亿元人民币。

根据招标文件，该项目是以色列规划中的特拉维夫轻轨系统中全长23km红线项目的一部分，具体包括六座地下车站等工程，项目总估算约31亿谢克尔（约折合49.9亿元人民币）。根据联营体双方的约定，中铁隧道集团在联营体中占51%的份额。

公告并称，目前联营体正在就内部分工进行磋商并着手相关准备，待确定具体施工份额后公告。

中国中铁A股周四收报19.46元，最近一个月累计上涨4%。（完）

欲浏览公告详情，请点选 here

(发稿 徐永；审校 张喜良)

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