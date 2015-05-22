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货币新闻 | 2015年 5月 22日 星期五 09:38 BJT

芝加哥期市：小麦期货走坚，有望创五个月来最长周线连涨纪录

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 524.50 2.50 +0.48% +2.24% 491.78 74

CBOT玉米 365.25 0.25 +0.07% +1.46% 368.46 56

CBOT大豆 936.75 -1.75 -0.19% -0.48% 966.16 23

CBOT稻米 $9.65 $0.04 +0.36% +0.84% $9.98 52

美国原油 $60.71 -$0.01 -0.02% +2.93% $58.13 62

汇率

欧元/美元 $1.112 $0.000 +0.04% +0.23%

美元/澳元 0.791 0.001 +0.16% +0.43%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 白云/郑茵 审校 徐文焰/王兴亚/戴素萍)

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