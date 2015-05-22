芝加哥期市：小麦期货走坚，有望创五个月来最长周线连涨纪录

中港个股：中海油服入禀法院追讨挪威STATOIL未支付索赔金额逾1,500万美元
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil 未支付索赔金额逾1,500万美元。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 524.50 2.50 +0.48% +2.24% 491.78 74
CBOT玉米 365.25 0.25 +0.07% +1.46% 368.46 56
CBOT大豆 936.75 -1.75 -0.19% -0.48% 966.16 23
CBOT稻米 $9.65 $0.04 +0.36% +0.84% $9.98 52
美国原油 $60.71 -$0.01 -0.02% +2.93% $58.13 62
汇率
欧元/美元 $1.112 $0.000 +0.04% +0.23%
美元/澳元 0.791 0.001 +0.16% +0.43%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 白云/郑茵 审校 徐文焰/王兴亚/戴素萍)
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil 未支付索赔金额逾1,500万美元。
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