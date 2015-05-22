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债券 | 2015年 5月 22日 星期五 10:15 BJT

美国债市：5月20日当周外国央行增持美国公债但减持机构债--FED

路透纽约5月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：

截至5月20日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量增加2.14亿美元，至3.321兆(万亿)美元。

外国央行持有的美国公债当周增加13.78亿美元，至2.988兆美元。

外国央行持有的美国机构债当周减少12.80亿美元，至2,882.05亿美元。

如欲查看美联储报告全文，请点选：

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(完)

(编译 戴素萍 审校 徐文焰)

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