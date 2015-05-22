港报社评：新居屋拣楼热闹，凸显楼泡风险--经济日报5月22日

新居屋昨起拣楼，惟其热烈气氛更凸显楼市怪现象，除父母助能力不足的子女赶上车，变相助长楼泡外，准买家追逐细价楼，令中小型单位泡沫吹得更胀，一旦楼市调整恐首当其冲。

父母助子女上车 透支楼市购买力

今期新居屋超额认购逾六十倍，首批中签「幸运儿」昨起拣楼，气氛热闹。如售价326万元的「楼王」荃湾尚翠苑一高层单位，在不足半小时内便被买家选取；更有家长动用积蓄买居屋，表示要为年仅13岁的儿子铺路，有中签者更形容拣楼心情如中「六合彩」。

对不少市民而言，在楼价持续高企下，抽居屋已成绝无仅有的置业选择，惟居屋拣楼气氛热闹背后，更凸显楼市泡沫下的两个不健康现象。

其一，楼市购买力被不断透支。不少拣楼的居屋准买家表示，抽居屋主要是为子女置业成家绸缪，甚至不惜动用「老本」，为财力不足的子女缴付首期。且除居屋外，近期一手私楼以至二手市场，由父母资助子女置业的例子并不鲜见。

惟父母以积蓄助子女入市，除是消耗上一代多年累积的积蓄，更将财力本来就未足够的年轻一代，提前推入债网。此无异不断透支两代人的购买力，除延长楼市泡沫期外，亦令楼市泡沫愈吹愈大。

其二，细价楼风险续被推升。新居屋向隅者众，反映市场上有大批财力一般的准买家，为赶上车而追逐细价楼，甚至不惜将货就价，愈买愈细、愈买愈差。若抽新居屋未有中签者，就转买楼龄更高、配套更逊色的二手居屋、二手公屋，又或实用面积仅约二百尺的蚊型新盘单位。

准买家将货就价 细价楼泡沫更胀

由于细价楼市场僧多粥少，过去被视为非优质物业的中小型单位，近期升幅却远超大单位，如今年来本港中小型单位楼价累升逾6%，高于大单位的约3%，并不断创造「居屋王」、「公屋王」等新高纪录，令细价楼市场的泡沫更凸显。

虽然对不少有意置业、尤其以细价楼为目标的市民而言，对是否要赶上车现仍「十五十六」，特别是在楼市调整预期一再落空，加息警示又再三狼来了，深忧若今天不挤上车，他日就难以上车。惟准买家必须明白，楼市泡沫主要是靠不断透支购买力硬撑，而中小型单位市场的泡沫更格外突出，一旦楼市因加息或经济环境变化出现调整，泡沫最大的细价楼势首当其冲。

置业是不少市民毕生最大投资，本应谨慎行事，量力而为，更何况现时细价楼泡沫显而易见，入市前更应留意风险与计算清楚承担能力。

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