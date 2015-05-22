美国FED：美联储会议记录过于钜细靡遗，可能妨碍政策讨论--威廉姆斯

“每个人...都紧盯有多少人说‘太阳从东方升起’，”威廉姆斯表示。

此时正值外界在广泛讨论，美联储向公共披露更多决策信息是提高了可信度还是扰乱了决策进程。

美联储前理事瓦尔许认为是后者，他称美联储在会议结束五年后公布完整的会议记录，这让决策者在开会时不会展开真正的讨论。

他指出，相反决策者们事先准备好讲话稿，在同事发言时低头看他们的黑莓手机；如果美联储官员想知道同僚的真实想法，他们将在休息时间询问。瓦尔许称，完整的会议记录“并未提高透明度，我们把它藏起来了”。

3月离任的前费城联邦储备银行总裁普洛瑟辩称，问题在于美联储官员过于注重取得共识，以致会后声明内容空洞、措辞含糊、难以解读，“没人满意”。(完)