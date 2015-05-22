港报社评：刘鸣炜事件的三方面反省--信报5月22日

身为华人置业主席的刘鸣炜，接任青年事务委员会主席不久，竟然惹来年轻人反应热烈的喝倒采。事缘这位八十后年轻主席接受网台访问，谈到青年置业问题，认为打算买楼的话便必须牺牲，少看一些电影，少去日本旅行，把部分收入储蓄起来作好准备，否则机会来了也失诸交臂。至于钱如何储，刘鸣炜举例教路，假设月薪一万五千元，最好每月储蓄三千元，不应花光。于是乎，这番「叫人月储三千买楼」的论调旋即受到网民肆意挞伐，咸称实在太「离地」，因为以现时楼价之高不可攀，月储三千元要储足五十年以上，才有望拥足够首期，购买华人置业旗下一个面积最小的单位。

刘鸣炜事件带出了三方面的反省，其一是处理青年问题的相关人士，包括在占领运动之后口口声声要做好青年工作的特区政府，如果缺乏设身处地的同理心，不明白新生代的生活态度和困难所在，的确很容易弄巧反拙，一心要把年轻人团结过来，到头来却与对方愈来愈疏离。月储三千买楼论之偏离现实，不必赘言了。看来，这位青年事务委员会主席有必要改善一下其沟通技巧。

第二方面的反省乃在于，今时今日资讯发达，网络威力无远弗届，终日死盯手机不抬头的年轻一辈很容易堕进人云亦云的误区，出现「批判太多，批判性思考却太少」的毛病，一味从众，骂了再说，空有批判的直觉结论，没有批判性思考的审慎推论。就以刘鸣炜事件为例，诚然，每个月把区区三千元储下来确然是杯水车薪，可是其言论的出发点是未雨绸缪，作好准备，这套理念说到底是没有错的。

常言道，机会总是留给有准备的人，在置业问题上，有长期储蓄准备者一定胜过每月把薪金花光的「月光族」。年轻人如果具备批判性思考，能够在别人「谬论」或「胶论」的外表之下，体会当中的真知灼见，莫说套用于置业问题，即便是在事业上的发展亦助益匪浅。在言论自由的环境下，「说不」实在太容易，批判零成本，尤其键盘战士在虚拟世界胡扯妄断，基本上不必负责任，除非牵涉刑事恐吓。

问题是，骂了又如何？把别人铲上了天花板之后，对于自己又有何好处？如果无法运用批判性思考理解谆谆告诫者的苦口婆心，痛骂一顿之后依然不思储蓄，买不起楼的始终买不起楼。当然储不储蓄、买不买楼是个人选择，自己不作准备也就别怨天尤人。

第三方面的反省来到置业这个问题本身，年轻人是不是非要买楼不可？是不是一定要把置业视作唯一梦想？且看本报首席顾问曹仁超近日所言：最可悲的是香港人最大的愿望竟然是买楼收租，包括大学生。曹仁超受访时表示：「即使好运或者凭父荫，二十五岁前储到首期，开始供款，供到四十五岁为止，到时都不用想创业了。所以我经常寄语年轻人，不要让五百尺绑住你的青春。」

创业与置业，鱼与熊掌，最好兼得，倘若不行，就惟有作出抉择。青春不绑在五百尺之上，可以发挥的空间理论上无限大。就算缺乏创业的主观愿望或者客观条件，年轻人同样可以选择面对现实，放下买楼的心理包袱，想看电影就看电影，想去日本就去日本，逍遥自在。假如年轻人摆脱单向的从众模式，懂得沉淀于多元的批判性思考，自然能够轻易地发现，置业只不过漫漫人生其中一个选项而已，没必要为了这个选项把自己压得喘不过气来，做不做楼奴实在是自身取舍。只要大家都能为自己的抉择负责便是了，因为这是你的生活、你的人生。

有人说，香港只有两种人，一种是已经买楼，一种是渴望买楼。拒绝让青春绑在五百尺的年轻人，有资格成为第三种新人类。

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