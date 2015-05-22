港报社评：港股起跌有A股化表征，严格监管免劣币逐良币--明报5月22日

近期，港股是否「A股化」成为热门议题。近日，几只原本愈升愈有、「升到你唔信」的公司股票，股价突然暴跌，其中有公司蒸发市值以千亿元计，更被认为是港股A股化的显例。所谓A股化的表征，包括散户的非理性行为和人为操控习气，随着内地与本港股市「互联互通」，互动愈益紧密，若过去一个多月港股或一些公司股份的大起大落成为常态，则对本港股市发展绝非好事。监管当局对市场异动应倍加关注，并需与内地商讨，加强跨境监管，使两地股市可以在相对正常情况下共同发展。

汉能等股价异动，反映A股因素作祟

上月初，内地股民憧憬官方放水催谷股市，资金蜂拥来港，港交所股价在两三日之内，被炒高至升幅约50%。以往正常情况下，港股每日成交总额只有六七百亿元，但是这几日成交达3000亿元；「北水南调」之疯狂，使人看得目瞪口呆。这次一窝蜂抢起港股，很能反映内地散户的投资行为，本港股民与他们相比，似乎显得温柔敦厚、太斯文了。

近日出现多宗股价单日大升大跌事例，其中有几宗都很经典，被认为是港股A股化的表征。一宗是恩达集团，去年底股价才1.2元左右，本月6日起的3天突然爆升，8日那天更曾冲破100元大关，投资人士哗然，惟收市跌回至17.2元，迄今更已由高位大挫95%。前日，数月来股价急升后在高位徘徊的汉能，突然惊爆斩仓式下泻，在1分钟内暴跌35%，公司申请暂停股份买卖，中途停牌前跌47%，市值在约1个小时蒸发1443亿元。

昨日，高银地产与高银金融股价一度泻逾60%，最终收市亦跌逾40%；从事销售家庭电器、电子产品的百灵达国际是另一只「奇股」，过去3日股价升逾3倍之后，昨日开市一度再急升23%，午后突然开倒车，股价数分钟内由15元跌至7.9元，股价单日由升逾两成变为倒跌33%。

类似股价变动，肯定不正常。有关公司循例就股价异动发表通告，都说是营运正常、不知道股价变动原因等，可是市场根本不知道发生什么事，而财富却已经转移，有人获利甚丰，有人损失惨重。这类异动股原本不少就有争议，例如汉能，早有传媒披露其收入主要来自与母公司的交易，只是投资者未予重视。投资股市而偏离基本因素，是盲目的非理性投资行为，个别投资者蒙受损失，可说与人无尤，不过这类行为若冲击股市生态，令投资环境恶化，那么政府就有责任应对。

港股A股化并非好事，政府对于这个说法也很在意；有官员「澄清」，认为港股未来难免波幅较大，但是不认同港股A股化，强调港股仍有独特性，包括市场有较多的国际资金、较理性和长期的投资者、市场并非由散户主导等。官员甚至表示，内地股市反而希望「港股化」，引入更多机构投资者，云云。

若论市场结构、资金组合和投资行为等，港股与内地股市仍然有很大不同，这是事实。不过，资金流向对股市有关键作用，两地股市互联互通之后，内地的庞大资金毫无疑问会使港股风高浪急；单论资金规模，市场人士不会抗拒A股化，但是对操作上的一些「A股因素」，若无恰当防范，让它在股市肆意纵横，则港股的A股化与否，就不是主观意志可以转移。

两地股市互联互通,向港靠拢优化生态

近日的股价异动公司，将有什么后续发展，尚待观察。不过，事态折射出来的情况，是在所谓港股大时代来临之际，监管机构正面临严峻挑战。不少来港上市的内地公司，若有帐目等问题，证监会单凭一己之力，许多时候无从着手了解和调查。

因此，证监会和内地监管机构有必要加强沟通，若权力未能触及，也应商讨改善，争取在制度上确保上市公司的财政正常健康。另外，内地一些非理性投机、操控市场等行为最使人诟病，证监会与港交所应加强协作，严格执行规定；只要市场稍有异动，立即要求有关公司澄清，必要时主动调查，要让各方持份者知道，香港股票市场有严谨游戏规则、有规有矩，若在这里整蛊作怪就要付出代价。

内地投资市场逐步开放，沪港通之后，深港通也可能在下半年开通，两地股市互动将更形紧密。内地股市若要与国际市场接轨，规管操作必须向港股靠拢；若互联互通的结果是A股改造了港股，则中国境内只是多了一个A股市场，这对国家的资本市场开放，以至人民币走向国际，成为国际储备货币的部署，就看不到有积极意义和好处。因此，内地与本港股市联通之后，如何避免出现劣币驱逐良币的情况，不单是两地监管机构，也是中央要思考和处理的问题。

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