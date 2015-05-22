《分析师观点》台湾今年GDP下修幅度大，民间投资负成长令人忧

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月17日止的一周，对冲基金及资产管理经理连续第二周增加COMEX黄金合约净多仓。
路透台北5月22日 - 台湾主计总处周五公布，第一季经济成长率为3.37%，较先前概估值3.46%为低。
主计总处对2015年的经济成长率预估下修至3.28%，原估为3.78%、通膨率亦下修至0.13%，原估为0.26%。
主计总处并下修今年出口年增率至负2.62%，创2009年金融海啸以来低位，当时为负20.32%。
台湾央行第一季全体理监事会议，连续15季维持重贴现率于1.875%不变。
**市场评论**
--富邦金控资深经济学家 罗玮：
全年GDP修正幅度蛮大的，其中民间投资出现负成长，这是2013年第二季以来首度出现的状况，颇令人担心。油价下跌让许多产业受影响，但刺激消费的效果却没出现。其实不止台湾，全球如此，像是美国人就拿去还债。不过今年下半年中国与美国经济好转速度会快一些，若苹果新一代智慧手机能如期出货，也会让台湾出口改善，因此我觉得GDP下修0.5百分点多了点，年底或许有上修机会。
--大众银行分析师 陈森林：
第一季GDP下修至3.28%事实上是符合预期，我们对于今年景气看法本来就不是那么乐观，这次调下来反而是符合我们的预期。
--凯基投顾分析师 蔡耀德：
主计总处下修的幅度相当大，主要是出口不好，但这不是台湾独有的问题，包括韩国等周边国家也下修 今年经济成长率预测。随着中国大陆祭出货币和财政政策等提振景气措施，大陆景气已触底，正缓步回升，预估可望稍微带动周边国家的景气回温。6、7月景气应该会慢慢上来，下半年景气将优于上半年。
**市场反应**
--台湾股市加权股价指数 周五收高0.63%，报9,638.8点。
--台币兑美元 周五收升1.09角报30.541。
--台湾指标10年期增额公债104/5R期 殖利率升0.2基点报1.5475%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾主计总处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)
--参看台湾GDP相关新闻，可点选
--参看台湾经济数据相关新闻，请点[TW-ECI-MCE-CMN[
**相关背景**
--台湾央行在第一季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变，连15季维持利率不变。
--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (集体采写台北记者组; 审校 杨淑祯)
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月17日止的一周，对冲基金及资产管理经理连续第二周增加COMEX黄金合约净多仓。
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日 减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2