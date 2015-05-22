《分析师观点》台湾今年GDP下修幅度大，民间投资负成长令人忧

路透台北5月22日 - 台湾主计总处周五公布，第一季经济成长率为3.37%，较先前概估值3.46%为低。

主计总处对2015年的经济成长率预估下修至3.28%，原估为3.78%、通膨率亦下修至0.13%，原估为0.26%。

主计总处并下修今年出口年增率至负2.62%，创2009年金融海啸以来低位，当时为负20.32%。

台湾央行第一季全体理监事会议，连续15季维持重贴现率于1.875%不变。

**市场评论**

--富邦金控资深经济学家 罗玮：

全年GDP修正幅度蛮大的，其中民间投资出现负成长，这是2013年第二季以来首度出现的状况，颇令人担心。油价下跌让许多产业受影响，但刺激消费的效果却没出现。其实不止台湾，全球如此，像是美国人就拿去还债。不过今年下半年中国与美国经济好转速度会快一些，若苹果新一代智慧手机能如期出货，也会让台湾出口改善，因此我觉得GDP下修0.5百分点多了点，年底或许有上修机会。

--大众银行分析师 陈森林：

第一季GDP下修至3.28%事实上是符合预期，我们对于今年景气看法本来就不是那么乐观，这次调下来反而是符合我们的预期。

--凯基投顾分析师 蔡耀德：

主计总处下修的幅度相当大，主要是出口不好，但这不是台湾独有的问题，包括韩国等周边国家也下修 今年经济成长率预测。随着中国大陆祭出货币和财政政策等提振景气措施，大陆景气已触底，正缓步回升，预估可望稍微带动周边国家的景气回温。6、7月景气应该会慢慢上来，下半年景气将优于上半年。

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数 周五收高0.63%，报9,638.8点。

--台币兑美元 周五收升1.09角报30.541。

--台湾指标10年期增额公债104/5R期 殖利率升0.2基点报1.5475%。

**相关连结**

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**相关背景**

--台湾央行在第一季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变，连15季维持利率不变。