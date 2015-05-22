基金产业：PIMCO总回报债券基金遭逢债市及美元抛盘的双重打击

《全球主要国家债券发行预告》--1月23日-1月30日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
路透纽约5月21日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)总回报债券基金目前绩效正丧失一些动能，而该基金才刚在上月丧失其全球最大债券型基金宝座。
Morningstar周三公布的数据显示，5月至今，这档管理着1,104亿美元资产的基金录得2.22%的负回报，较绩效指标落后0.7个百分点，同时也落后同类型基金0.92个百分点。
对于欧洲收益率(殖利率)处于低档及美元升值的押注，拖累该基金在4月及5月的表现。Morningstar数据显示，近期市场反转已经导致PIMCO总回报债券基金今年至今的报酬率仅剩0.38%，在同类型基金中排在第64个百分位。
在4月30日的致客户报告中，PIMCO称押注美元走强的仓位、特别是美元兑欧元升值的押注损及总回报基金，同时也受到美国久期及收益率曲线押注、以及对核心欧元区债券久期的仓位影响。
PIMCO总回报债券基金经理人Scott Mather、Mark Kiesel及Mihir Worah表示，“全球而言，我们维持分散的存续期曝险来源，包括墨西哥及欧元区等。”
报告显示，PIMCO总回报债券基金有14%的久期是配置在德国。久期是债券对利率波动的敏感程度的指标，当预期利率将维持于低档或进一步下滑时，投资策略为拉长久期。
Square 1 Financial副总裁暨投资经理David Schawel表示，“收益率曲线趋陡情形加剧，加上他们的美国期货仓位久期拉长，使他们在这波抛盘中受创。
“此外，德国公债及美元多头仓位导致其亏损加剧。”(完)
(编译 张明钧; 审校 王洋)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
以下为路透中文新闻为您整理的1月16日-20日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。 公开市场操作: --随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对五大行阶段性“定向定时”降准一个百分点，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂。