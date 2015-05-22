基金产业：PIMCO总回报债券基金遭逢债市及美元抛盘的双重打击

路透纽约5月21日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)总回报债券基金目前绩效正丧失一些动能，而该基金才刚在上月丧失其全球最大债券型基金宝座。

Morningstar周三公布的数据显示，5月至今，这档管理着1,104亿美元资产的基金录得2.22%的负回报，较绩效指标落后0.7个百分点，同时也落后同类型基金0.92个百分点。

对于欧洲收益率(殖利率)处于低档及美元升值的押注，拖累该基金在4月及5月的表现。Morningstar数据显示，近期市场反转已经导致PIMCO总回报债券基金今年至今的报酬率仅剩0.38%，在同类型基金中排在第64个百分位。

在4月30日的致客户报告中，PIMCO称押注美元走强的仓位、特别是美元兑欧元升值的押注损及总回报基金，同时也受到美国久期及收益率曲线押注、以及对核心欧元区债券久期的仓位影响。

PIMCO总回报债券基金经理人Scott Mather、Mark Kiesel及Mihir Worah表示，“全球而言，我们维持分散的存续期曝险来源，包括墨西哥及欧元区等。”

报告显示，PIMCO总回报债券基金有14%的久期是配置在德国。久期是债券对利率波动的敏感程度的指标，当预期利率将维持于低档或进一步下滑时，投资策略为拉长久期。

Square 1 Financial副总裁暨投资经理David Schawel表示，“收益率曲线趋陡情形加剧，加上他们的美国期货仓位久期拉长，使他们在这波抛盘中受创。

“此外，德国公债及美元多头仓位导致其亏损加剧。”(完)