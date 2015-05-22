《路透晚报》--5月22日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政策：在公共服务领域推广PPP模式，减少地方债以化解风险--国务院

中国国务院周五转发关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作（PPP）模式指导意见，称将在新建公共服务项目中，逐步增加使用PPP模式的比例，并表示将引进社会资本参与地方融资平台公司存量项目改造，通过PPP模式减少地方政府性债务，着力化解地方政府性债务风险。

--中国经济：鼓励运用PPP模式投资和运营公租房，今年开始试点--财政部

中国财政部等六部门日前发布通知，鼓励地方运用政府和社会资本合作(PPP)模式投资和运营公共租赁住房，并从2015年开始试点和实施工作。

--《分析师观点》台湾今年GDP下修幅度大，民间投资负成长令人忧

台湾主计总处周五公布，第一季经济成长率为3.37%，较先前概估值3.46%为低；并将2015年的经济成长率预估下修至3.28%，原估为3.78%、通膨率亦下修至0.13%，原估为0.26%。

【金融】

--中国金融：去年中国网贷成交额增267%，有问题平台增长283%

中国支付清算协会发布报告称，以P2P网络借贷、股权众筹、互联网理财等为代表的互联网金融市场快速发展。2014年年中国P2P网络借贷成交金额3,291.94亿元人民币，较2013年增长268.83%；但总体风险在增加，出现问题的平台比2013年增长282.67%。

--中国金融：央行南京分行调研江苏省内银行参与地方债发行情况--消息

继本周江苏打响今年地方债发行头炮后，两位消息人士周五对路透表示，中国央行南京分行日前对江苏省内商业银行参与地方债发行情况展开调研，调研内容为江苏省以公开发行和定向承销两种方式发行的地方债情况，包括期限、利率、额度以及银行购买情况等。

--《中国信用市场观察》货币政策短期宽松必要性降低

中国经济宏观组合调控，在今年货币政策分别两次降息降准后，有望迎来积极财政政策的实质性配合，这在货币市场资金充裕和外汇占款有所改善的背景下，可能将导致货币政策的中途暂时离场观望，并令短期继续宽松空间有限。

--中港个股：中行称拟将东盟部分业务转予中银香港，后者考虑售南洋商行

按市值计中国第四大银行--中国银行周五公告称，该行子公司中银香港(控股) 旗下的中国银行(香港)有限公司正考虑出售其在南洋商业银行中的全部股权；而中行亦正考虑将东盟部分国家的银行业务及资产重组，并转让予上述两家子公司的拟议交易计划。

【固定收益】

--新债招标：中国50年国债中标利率首破4%创新低，保险机构买需强劲

中国财政部周五招标的50年国债中标利率首度跌破4%远低预期，创下该品种自招标以来的发行利率新低。市场人士表示，超长期限国债为一级市场稀缺品种，主力投资机构保险公司买需强劲，致中标结果低于二级同期限估值超20基点。

--中国新债：广西下周四将招标发行四期一般地方债，总额200亿元

中国广西壮族自治区周四晚间发布公告称，将于下周四(28日)招标发行200亿元人民币一般地方政府债券，期限包括三年、五年、七年和10年。

--中国个股：*ST中富或无法足额兑付下周到期债券本息，到账资金不足三成

中国珠海中富实业股份有限公司周五公告，其偿债保障专户资金余额为17,415.2万元人民币，与下周四(28日)到期的债券12中富01所需资金相差 44,700万元，能否按时足额支付债券本息存在较大不确定性。

--中国票据市场：资金充裕转贴利率本周再大挫，关注后续流动性变化

中国央行降息及对流动性的强力支持，不断打破市场对票据转贴价格的底部判断。充裕资金面下，本周买断利率继续大挫超过30个基点(bp)，足月票成交已跌至年息3.20%附近，交投也较为活跃。

--中国货币市场：资金价格短端稳中长端降，缴税令供给泛滥局面略收敛

中国银行间市场周五早盘资金价格延续短端稳定，中长端下行的走势。短期资金需求仍旺，尽管今日新股IPO申购资金已开始解冻，但缴税仍在进行中，导致供给泛滥的局面略有收敛。

--中国债市动态：现券小幅波动，50年国债中标利率创新低略有提振

中国银行间债市周五现券收益率先上后下，不过幅度均在2-3个基点内。交易员表示，早盘现券基本横盘震荡，在资金面持续宽松及回购利率低位支撑下，短券成交较为活跃；但随着一级市场50年国债中标利率创新低，中长券成交稍增，收益率亦略下。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘受购汇盘打压涨势缩窄，短期料仍难突破波动区间

人民币兑美元即期周五早盘微涨，中间价小升结束三连跌。交易员表示，日内早盘人民币汇价触及一月高点后遭遇购汇盘出手打压，涨幅快速缩减。本周交易区间较上周有所扩大，各方对人民币区间运行的思路短期难改。

--离岸人民币：西证国际首次发行15亿元三年期债券，息率6.45%

中国中型券商的香港分支--西证国际首次在香港发行的点心债受到市场热捧，已成功发行15亿元规模的三年期人民币债券，息率6.45%，获逾3.5倍认购。

--《人民币综述》资本输出助人民币在境外“多飞一会”，亚洲货币锚初露端倪

在贸易渠道充当人民币输出主力军的当下，通过实施“一带一路”等战略，在推动人民币输出机制更上一层楼之际，将带动人民币在境外“多飞一会”；而这亦是中国加深与周边国家的贸易投资往来，剑指人民币有望成为亚洲货币名义锚。

【证券/行业】

--中港证券：证监会发布香港基金互认规定，自7月1日起施行

中国证监会新闻发言人邓舸周五宣布，中国证监会与香港证监会开展基金互认。证监会同时发布香港基金互认规定，自7月1日起施行，并称基金互认有利于吸引境外资金进入内地资本市场。内地与香港基金互认的初始额度为资金进出各3,000亿元人民币。

--中国证券：沪深两融余额突破2万亿元，金融股继续排名前列

中国股市融资融券余额再创新高，截至周四，沪深交易所融资融券余额突破了2万亿元人民币，排名前列的继续为金融股，其中中国平安融资余额已经达到486亿元，排名第一。

--中国股市：沪综指收升2.8%再创逾七年新高，周涨幅为五个半月来最大

中国股市沪综指周五放量收升2.8%，再创逾七年新高，本周涨幅为五个半月来最大。分析师称，在新股申购资金解冻，两融余额突破2万亿元，地方养老金入市概率加大以及大批散户借新基金发行入市背景下，今日大盘跳空高开，一举突破前期高位，流动性充裕格局得以巩固。

--中国国企：中核集团首设12亿元产业基金，支持集团资本运作

中国大型国有企业--中国核工业集团日前宣布，将与农业银行签署合伙人协议，设立中核产业基金（有限合伙），并运作首只规模为12亿元人民币的产业基金，此举标志着中核集团旗下产业基金进入实体运作阶段。

--中国新股：国泰君安证券启动A股IPO程序，拟发行15.25亿股

中国大型券商--国泰君安证券股份有限公司周四晚间公告称，已正式提交上市申请，将登陆上海证券交易所，拟发行15.25亿股。

--中港个股：墨西哥将因取消高铁项目，赔偿中国铁建近131万美元

墨西哥交通部一名官员周四表示，由于取消高铁项目，将向中国铁建股份有限公司提供近2,000万披索(131万美元)赔偿。

--中港个股：中国中铁子公司中标以色列轻轨项目，金额约50亿元

中国综合性建设集团--中铁股份有限公司周五公告称，全资子公司中铁隧道集团与以色列公司组成的联营体，日前中标以色列特拉维夫轻轨红线项目，项目总金额估算为约50亿元人民币。 (完)