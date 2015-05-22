中国货币市场：资金价格短端稳中长端降，缴税令供给泛滥局面略收敛

路透上海5月22日 - 中国银行间市场周五早盘资金价格延续短端稳定，中长端下行的走势。短期资金需求仍旺，尽管今日新股IPO申购资金已开始解冻，但缴税仍在进行中，导致供给泛滥的局面略有收敛。

交易员认为，近期IPO和缴税的叠加令资金需求较为集中，但对流动性的影响总体有限，而且对于宽松政策的预期未消，资金充裕局面仍将维持下去。

华东一银行交易员表示，虽然今天有IPO退款，但非银机构的需求并未明显减少，而大行的资金供给也不像之前那么泛滥，“前两天大行钱多到你去要就给，今天感觉就没那么痛快，要考虑一下，不过借到还是没问题的。”

她谈到，相较IPO，本周可能缴税对资金的影响更多一些，因为5月除常规的月度缴税外，还有上年度所得税的汇缴，要一直持续到5月底。

本周有20只新股在沪深交易所进行IPO，网上申购日为周二至周四，其中大多集中在前两日，周二的申购资金今日解冻。

上海一银行交易员则谈到，目前的低资金利率也令机构投资加杠杆的动力不减，资金需求亦因此持续高涨，“大家接受低利率的常态，就只能加杠杆了。”

她并指出，尽管资金需求处于高位，但在更为充裕供给的支撑下，加上政策还有放松空间，短期还看不到流动性收紧的迹象。

今日长期资金价格方面，一个月期以上的Shibor 延续跌势，其中一年期的shibor今日下滑幅度为8.2个基点(bp)。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.0274 1.0182 +0.92

七天 1.9546 1.9508 +0.38

14天 2.1702 2.3348 -16.46

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.5000 2.5400 -104.00

七天 1.3800 1.2000 +18.00

14天 1.9050 2.2300 -32.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.1700 1.2100 -4.00

七天 2.0100 1.9900 +2.00

14天 2.2000 2.4000 -20.00

Shibor

其中:隔夜 1.0370 1.0330 +0.40

七天 1.9660 1.9440 +2.20

三个月 2.9590 3.0140 -5.50