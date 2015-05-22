《中国企业债发行日程表》--5月22日

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月17日止的一周，对冲基金及资产管理经理连续第二周增加COMEX黄金合约净多仓。
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发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *赣州城市 20 7 5/29簿记建档 上限6.02% AA+ 6/1-6/3 银河证券 开发投资集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) 招商证券 ========================================================================================= *建湖县 14 7 5/29簿记建档 -- AA 6/1-6/3 中投证券 城建投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) 安信证券 ========================================================================================= 广东省路桥 20 15 5/20簿记建档 5.18% AA+ 5/21-5/26 广州证券 建设发展 (广东省交通集团担保) 国泰君安证券 ========================================================================================= 九江市城市 14 7 5/21簿记建档 *5.50% AA 5/22-5/27 申万宏源证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) 东北证券 ========================================================================================= 建发房地产 10 7 5/22簿记建档 上限5.70% AA+ 5/25-5/27 兴业证券 集团 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
(厦门建发股份有限公司担保) ========================================================================================= 成都市蜀州 5 7 5/25簿记建档 *上限7.50% AA- 5/26-5/29 东兴证券 城市建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/土地使用权担保) 宏信证券 ========================================================================================= 邯郸市 13 7 5/26簿记建档 上限6.40% AA+ 5/27-5/29 申万宏源证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月17日止的一周，对冲基金及资产管理经理连续第二周增加COMEX黄金合约净多仓。
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日 减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2