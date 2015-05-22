中国债市动态：现券小幅波动，50年国债中标利率创新低略有提振

路透上海5月22日 - 中国银行间债市周五现券收益率先上后下，不过幅度均在2-3个基点内。交易员表示，早盘现券基本横盘震荡，在资金面持续宽松及回购利率低位支撑下，短券成交较为活跃；但随着一级市场50年国债中标利率创新低，中长券成交稍增，收益率亦略下。

他们并称，短期消息面暂归于淡静，地方债先后密集发行背景下，机构做多动力仍比较有限；此外，虽然政策放松预期尚未消除，但股市涨势冲天等因素仍令交投心态难脱谨慎。

“早上(现券)收益率在上，2-3个(基)点，而且基本是短的在成交，50年国债发出来之后，中长端的开始成交了，”上海一银行交易员表示，不过整体收益率比上日位置仍高一些。

财政部周五招标的50年国债中标利率首度跌破4%远低预期，创下该品种自招标以来的发行利率新低。市场人士表示，超长期限国债为一级市场稀缺品种，主力投资机构保险公司买需强劲，致中标结果低于二级同期限估值超20基点。

北京另一券商交易员表示，地方债发行频率逐步加快以及今日股市涨势仍旧凶猛，多重因素均令短期现券市场谨慎心态升温，多数机构仍旧在观望中，待更多政策面消息提供指引。

广西将于下周四(28日)招标发行200亿元人民币一般地方政府债券，为今年招标发行的第四只地方政府债。此前先后发行的江苏和新疆债均以超出市场预期的低利率定价，其中新疆债更是全线以招标区间下限定位，非市场化特征愈发明显，而下周三还将有200亿元湖北地方债招标发行。

中国股市沪综指 早盘收升1.93%，继续刷新逾七年新高。

剩余期限近10年的国开债150210券最新报价收益率 为3.9900%/3.9600%，上日尾盘为3.9800%/3.9650%。