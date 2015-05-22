台湾货币市场：短率持稳，下周料利率仍在低档盘旋

* 临周末短票发行量稍大，但无碍宽裕

* 下周存单到期量大但分配不均

* 下周短率料可稳于低位

路透台北5月22日 - 台湾银行间短率周五仍偏低水位。交易员表示，周五的短票发行量较大，但无碍充裕的资金环境。展望下周，整体而言存单到期量偏大，短率可能会在低水位盘旋。

不过他们也说，虽说下周的央行存单到期高达近2兆(万亿)台币，不过5月最后一个交易日的到期量只有4亿台币，分配不均。目前市场多数认为下周短率料可持稳低位不变。

〞台币资金水位是有上来..虽然短票量多了一点，但是给银行还是不够，〞一位交易员说。

拆款部分，他们表示，目前跨月的拆款落点在二周，利率高位在0.45%，不过下周以后落点会缩短到一周，不排除下周跨月的资金利率可能走低至0.43%左右。

〞如果有人本来不做跨月(拆出)，后又进来做，就有可能走低，〞一位小型民营银行交易员说。

本地时间12:01：

--台币兑美元 暂升2.35角，报30.415。

--台湾加权股价指数 升0.87%，报9,662.02点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.387%，上日收在0.388%；今日区间暂落在0.295-0.430%；上日在0.295-0.400%。一周拆款利率区间暂落在0.388%-0.430%，同上日；两周拆款利率区间暂落在0.415-0.455%，上日在0.420-0.450%。

**发票量稍大**

短票市场方面，票券商交易员表示，逢周末的发票量较大，但各方到期都想续做，民间法人方面，目前已陆续在筹备资金以准备发放现金股利，因此反而增加了资金配置的需求。

〞我们也会留一点票给法人，毕竟跟他们还有其他方面的合作，〞一位大型票券商交易员说。

7-8月是台湾企业现金股利发放高峰期，企业目前已开始陆续准备短钱放在帐上，因此承做债券RP或是短票的需求升高。

今日30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.57-0.58%，0.57%为主，同上日。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.572%，前日为0.571%，成交量43.67亿台币，前日为38.93亿。 台湾央行周五存单到期金额223亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

下周是月底最后一周，央行存单到期高达1兆9,817.70亿台币，到期情况分别是周一6,754.30亿，周二1,982.5亿，周三4,694.1亿，周四6,382.8亿以及周五4亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周四的超额准备为206亿台币，累积超额准备为3,352亿台币、加计前期1%的超额准备为5,273亿台币。 **投信分配不均**

债市附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日市场资金未如前二日宽松，投信面临部分赎回，但寿险资金也不多。

但也有交易员认为，投信的赎回虽有，但也不是全面，利率大致可同于上日，甚至下周的情势，目前也先静观其变。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.64%，稳于上日。