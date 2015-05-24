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亚洲 | 2015年 5月 25日 星期一 07:07 BJT

****主要国家经济指标预测--5月25日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：     
    

    GMT时间   经济指标/活动                      　公布时段      预估值     前值
    
    5月24日(日)
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                          4月         --  顺差2,293
             出口(较上年同期)                                      --      +8.5%
             进口(较上年同期)                                      --     -14.5%
    
    5月25日(一)
    0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元)        4月初值         --   顺差35.8    
    
    2100 韩国消费者信心指数                            5月         --        104
    2245 新西兰进口(亿新西兰元)                       4月          --         43
               出口(亿新西兰元)                                    --       49.3
               贸易收支(亿新西兰元)                                --   顺差6.31
                                            截至4月的一年          --   逆差24.1
         
 
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段     现值     预估值
    
    5月22日(五)
    0600 德国经季节调整的国内生产总值(GDP)(较前季)  第一季修正值  +0.3%    +0.3%
             未经季节调整的GDP(较上年同期)                        +1.1%    +1.0%
    0645 法国企业景气指数                              5月        正103    正101
    0800 德国IFO企业景气判断指数                       5月        108.5    108.3
                    现况指数                                      114.3    113.5
                    预期指数                                      103.0    103.1
    0800 意大利经季节调整的工业订单(较前月)            3月        -0.3%      --
               未经季节调整的工业订单(较上年同期)                 +2.7%      --
    0800 意大利经季节调整的工业销售(较前月)            3月        +1.3%      --
               未经季节调整的工业销售(较上年同期)                 +0.9%      --
    0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)              4月        60.38     78.0
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                  盈余40.44      --
    0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月)            3月        -0.1%      --
               未经季节调整的零售销售(较上年同期)                 -0.2%      --
    1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)   4月        +0.1%    +0.1%
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                        -0.2%    -0.1%
             经季节调整的核心CPI(较前月)                          +0.3%    +0.2%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                    +1.8%    +1.7%
             每周平均实质所得(较前月)                             持平      --
    1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)             4月        -0.1%    +0.1%
                              (较上年同期)                        +0.8&    +1.0%
               央行核心CPI(较前月)                                +0.1%    +0.2%
                          (较上年同期)                            +2.3%    +2.4%
    1230 加拿大零售销售(较前月)                        3月        +0.7%    +0.3%(完)
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