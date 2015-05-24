主要国家经济指标预测--5月25日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月24日(日) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 4月 -- 顺差2,293 出口(较上年同期) -- +8.5% 进口(较上年同期) -- -14.5% 5月25日(一) 0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 4月初值 -- 顺差35.8 2100 韩国消费者信心指数 5月 -- 104 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43 出口(亿新西兰元) -- 49.3 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差6.31 截至4月的一年 -- 逆差24.1 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月22日(五) 0600 德国经季节调整的国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 +0.3% +0.3% 未经季节调整的GDP(较上年同期) +1.1% +1.0% 0645 法国企业景气指数 5月 正103 正101 0800 德国IFO企业景气判断指数 5月 108.5 108.3 现况指数 114.3 113.5 预期指数 103.0 103.1 0800 意大利经季节调整的工业订单(较前月) 3月 -0.3% -- 未经季节调整的工业订单(较上年同期) +2.7% -- 0800 意大利经季节调整的工业销售(较前月) 3月 +1.3% -- 未经季节调整的工业销售(较上年同期) +0.9% -- 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 4月 60.38 78.0 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 盈余40.44 -- 0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 3月 -0.1% -- 未经季节调整的零售销售(较上年同期) -0.2% -- 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.1% +0.1% 未经季节调整的CPI(较上年同期) -0.2% -0.1% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.3% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.8% +1.7% 每周平均实质所得(较前月) 持平 -- 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 -0.1% +0.1% (较上年同期) +0.8& +1.0% 央行核心CPI(较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) +2.3% +2.4% 1230 加拿大零售销售(较前月) 3月 +0.7% +0.3%(完)