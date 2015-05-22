新兴汇市：台币受资金汇入推升，但多数亚币周线料将下滑

印尼卢比兑美元本周至今已经下跌0.4%，印尼进口商的美元买需以及对该国经常帐赤字的担忧令卢比承压。

标准普尔周四将印尼主权评级展望从“稳定”上调到“正面”，称该国为了更好地管理货币和财政领域而改善了政策。 但此举未能鼓励交易商削减对卢比的空头押注。