新兴汇市：台币受资金汇入推升，但多数亚币周线料将下滑

印尼卢比兑美元本周至今已经下跌0.4%，印尼进口商的美元买需以及对该国经常帐赤字的担忧令卢比承压。
标准普尔周四将印尼主权评级展望从“稳定”上调到“正面”，称该国为了更好地管理货币和财政领域而改善了政策。 但此举未能鼓励交易商削减对卢比的空头押注。
“经常帐赤字未来几个季度将上升，归因于基建项目以及开斋节来临前进口可能增加，”一位在雅加达的外汇交易员称。
新加坡坡元本周至今下跌0.7%，此前连续五周上扬。马币(林吉特)本周亦下跌0.7%。
不过，泰铢 周线逆势上扬0.5%，资金流入当地股市和债市，因一些投资者预计泰国央行会进一步降息。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 120.68 121.02 +0.28 -0.85 119.66
坡元 1.3288 1.3361 +0.55 -0.21 1.3260
台币 30.411 30.650 +0.79 +4.30 31.718
韩元 1088.90 1094.00 +0.47 +0.96 1099.30
泰铢 33.37 33.42 +0.15 -1.41 32.90
菲律宾披索 44.50 44.49 -0.01 +0.51 44.72
印尼卢比 13137.00 13124.00 -0.10 -5.76 12380.00
印度卢比 63.56 63.64 +0.13 -0.83 63.03
马币 3.5825 3.6020 +0.54 -2.40 3.4965
人民币 6.1961 6.1968 +0.01 +0.13 6.2040
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价
(编译/审校 李婷仪/郑茵/王兴亚/白云/张若琪)