欧洲政经：希腊退出欧元区会带来中期问题--意大利财长

路透米兰5月22日 - 意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)周五接受报纸专访时表示，希腊退出欧元区不会给意大利带来短期问题，但会带来使欧元区系统更加脆弱的中期问题。

“我并不担心短期的蔓延效应，因为欧洲央行的措施已经到位，量化宽松也是一个有效的保护伞，”帕多安对La Repubblica表示，并称意大利已比两三年之前更为稳健。

他说，真正的问题在于中期影响。