金属期市：伦铜持平，但料录得3月以来最大单周跌幅

0700 GMT，LME三个月期铜 几乎持平于每吨6,254.50美元，本周迄今下跌2.5%。

中国4月的未锻压铜和铜合金的进口量为38万吨，今年头四个月的进口量达到135万吨，较上年同期减少14.7%。

“如果中国消费者对于今年下半年的前景感到放心，他们将不仅是进行库存补充，还将进一步提高铜制成品的生产。这将对需求构成实质的推动并提振铜价上涨。”Hynes说道。

上海期交所主力7月期铜 上涨0.3%，收报每吨45,110元人民币。

LME期镍 下滑0.3%，报每吨12,960美元，周二大跌4.8%。期镍本周已经下跌逾7%，为2013年2月以来最大周线跌幅。

LME镍库存仍处在446,868吨的纪录高位，表明需求疲弱。

上海期交所镍合约 下跌1.4%，报每吨100,070元人民币。（完）

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