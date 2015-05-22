金属期市：伦铜持平，但料录得3月以来最大单周跌幅

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月17日止的一周，对冲基金及资产管理经理连续第二周增加COMEX黄金合约净多仓。
0700 GMT，LME三个月期铜 几乎持平于每吨6,254.50美元，本周迄今下跌2.5%。
中国4月的未锻压铜和铜合金的进口量为38万吨，今年头四个月的进口量达到135万吨，较上年同期减少14.7%。
“如果中国消费者对于今年下半年的前景感到放心，他们将不仅是进行库存补充，还将进一步提高铜制成品的生产。这将对需求构成实质的推动并提振铜价上涨。”Hynes说道。
上海期交所主力7月期铜 上涨0.3%，收报每吨45,110元人民币。
LME期镍 下滑0.3%，报每吨12,960美元，周二大跌4.8%。期镍本周已经下跌逾7%，为2013年2月以来最大周线跌幅。
LME镍库存仍处在446,868吨的纪录高位，表明需求疲弱。
上海期交所镍合约 下跌1.4%，报每吨100,070元人民币。（完）
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金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/高琦 审校 张涛)
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月17日止的一周，对冲基金及资产管理经理连续第二周增加COMEX黄金合约净多仓。
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日 减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2