《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(5月18日-22日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周累计微升0.14%，中间价则微跌0.08%，暂时脱离15个月高点。本周人民币交易区间较上周有所扩大，中国外管局公布4月结售汇逆差收窄，人民币贬值压力继续缓解，客盘结汇意愿有所升温。交投各方依然偏向认为人民币将延续6.21-6.19元区间窄幅波动。除非中间价或者大行指引，单靠市场本身难以打破横盘走势。

公开市场操作: --中国央行公开市场本周仍无动作，为连续第五周零操作，并已连四周既无资金投放亦无回笼。尽管本周有新股IPO及缴税等因素扰动，但不改资金充裕局面，公开市场也选择继续按兵不动。

市场人士并指出，一方面连番宽松政策后，资金的宽泛局面令逆回购操作的意义不大；而另一方面，当前经济仍处弱势，在稳增长压力下宽松政策还需维系甚至加码，重启正回购的时机也未到来，近期公开市场的静默期料将延续。

债市: --中国银行间市场本周现券收益率以窄幅整理为主。持续宽松的资金面，一定程度对冲地方债开始启动发行和密集的利率债供给压力。目前市场对未来政策预期依旧宽松，短期内可继续关注流动性变化，以及长债收益率是否会有所下行。

票据: --中国央行降息及对流动性的强力支持，不断打破市场对票据转贴价格的底部判断。充裕资金面下，当周买断利率继续大挫超过30个基点(bp)，足月票成交已跌至年息3.20%附近，交投也较为活跃。

交易员称，票据价格本周先大跌后走稳，或意味着对已至更低位的票据市场，谨慎情绪开始增加。虽然长期来看，未来仍有再下行的可能性，但短期内需要密切关注流动性的变化。

股市: --当周沪综指 强势上涨，本周累计升幅达8.1%，为五个半月来最大单周涨幅。经历前期的调整及新股发行压力有所消化，估值较低的蓝筹股率先反弹，再加上国家出台一系列政策，大盘本周连涨四天，周五收报4,657.60点，创下逾七年新高。

期市: --沪铜本周大幅下跌2%，为逾三个月的最大周跌幅。期铜基本面并没有出现重大变化，中国稳增长政策预期虽然短期影响铜价的波动幅度，但难以使铜价转势，美元指数变动亦影响铜价走向，铜价不太可能大幅回升，除非中国需求明显增长。沪铜主力合约 本周末报45,110元。