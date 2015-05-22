《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月17日止的一周，对冲基金及资产管理经理连续第二周增加COMEX黄金合约净多仓。
以下为路透中文新闻为您整理的(5月18日-22日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周累计微升0.14%，中间价则微跌0.08%，暂时脱离15个月高点。本周人民币交易区间较上周有所扩大，中国外管局公布4月结售汇逆差收窄，人民币贬值压力继续缓解，客盘结汇意愿有所升温。交投各方依然偏向认为人民币将延续6.21-6.19元区间窄幅波动。除非中间价或者大行指引，单靠市场本身难以打破横盘走势。
公开市场操作: --中国央行公开市场本周仍无动作，为连续第五周零操作，并已连四周既无资金投放亦无回笼。尽管本周有新股IPO及缴税等因素扰动，但不改资金充裕局面，公开市场也选择继续按兵不动。
市场人士并指出，一方面连番宽松政策后，资金的宽泛局面令逆回购操作的意义不大；而另一方面，当前经济仍处弱势，在稳增长压力下宽松政策还需维系甚至加码，重启正回购的时机也未到来，近期公开市场的静默期料将延续。
债市: --中国银行间市场本周现券收益率以窄幅整理为主。持续宽松的资金面，一定程度对冲地方债开始启动发行和密集的利率债供给压力。目前市场对未来政策预期依旧宽松，短期内可继续关注流动性变化，以及长债收益率是否会有所下行。
票据: --中国央行降息及对流动性的强力支持，不断打破市场对票据转贴价格的底部判断。充裕资金面下，当周买断利率继续大挫超过30个基点(bp)，足月票成交已跌至年息3.20%附近，交投也较为活跃。
交易员称，票据价格本周先大跌后走稳，或意味着对已至更低位的票据市场，谨慎情绪开始增加。虽然长期来看，未来仍有再下行的可能性，但短期内需要密切关注流动性的变化。
股市: --当周沪综指 强势上涨，本周累计升幅达8.1%，为五个半月来最大单周涨幅。经历前期的调整及新股发行压力有所消化，估值较低的蓝筹股率先反弹，再加上国家出台一系列政策，大盘本周连涨四天，周五收报4,657.60点，创下逾七年新高。
期市: --沪铜本周大幅下跌2%，为逾三个月的最大周跌幅。期铜基本面并没有出现重大变化，中国稳增长政策预期虽然短期影响铜价的波动幅度，但难以使铜价转势，美元指数变动亦影响铜价走向，铜价不太可能大幅回升，除非中国需求明显增长。沪铜主力合约 本周末报45,110元。
--沪金本周下跌1%左右，部分吞噬上周涨幅。周初因市场预期美国6月加息希望渺茫，推升金价至三个月高点，但随后美元走强挫伤黄金吸引力，金价自三个月高点回落，亦令投资者对黄金的人气转空。沪金主力合约 本周末收报244.6元。(完) (整理 边竞/李宏薇/林琦/张金栋/李文科; 审校 林高丽)
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月17日止的一周，对冲基金及资产管理经理连续第二周增加COMEX黄金合约净多仓。
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日 减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2