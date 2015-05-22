路透伦敦5月22日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：周四几无变动，停留在200日移动均线附近，略高于1.1100美元。观察一下摆动点(scillator)，我仍预期接下来的走势将偏向正面。相对强弱指标(RSI)从30反弹后持续上升，平滑异同移动平均线(MACD)已经触底，并向上穿透了触发线。1.1100附近若出现反弹，初步可能挑战1.1200的阻力。如果升破此一水平，可能为升向1.1280铺平道路。至于更大的趋势，4月29日向上突破1.1045，暗示完成了可能的双底型态，这可能蕴含更大的看多意义。我会把5月15-20日的跌势视为一波修正，至少目前是如此。如果看到明显收在心理价位1.1000下方，我将讨论是否会恢复之前的跌势。

欧元/英镑：昨天重挫，跌破0.7130的支撑，在0.7090找到支撑。跌破0.7130确认了接下来在4小时图上会有更低的低点，短线前景转为负面。我目前预估会跌破0.7090，开启通向下一道支撑0.7035的大门。不过短线摆动点暗示可能即将出现小反弹，然后空头再度占上风。相对强弱指标脱离超卖区域，指向上行，平滑异同移动平均线已落底，看来能够很快移动至触发线上方。再观察日线图，5月7日起的跌势，令人怀疑是否已经完成了失败的摆动底部图形。因此，我倾向于对欧元/英镑整体走势维持中性立场。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1158 1.1112 +0.41 -7.76 1.2097

美元/日圆 120.82 121.02 -0.17 +0.95 119.68

欧元/日圆 134.82 134.43 +0.29 -6.87 144.77

美元/瑞郎 0.9327 0.9367 -0.43 -6.18 0.9941

英镑/美元 1.5658 1.5660 -0.01 +0.55 1.5573

美元/加元 1.2195 1.2197 -0.02 +4.97 1.1618

澳元/美元 0.7901 0.7892 +0.11 -3.27 0.8168

新西兰元/美元 0.7370 0.7349 +0.29 -5.48 0.7797

欧元/瑞郎 1.0410 1.0406 +0.04 -13.44 1.2026

欧元/英镑 0.7123 0.7090 +0.47 -8.15 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2410 9.2679 -0.29 -2.41 9.4688

美元/挪威克朗 7.5177 7.5560 -0.51 +0.61 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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