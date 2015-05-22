更新版 1-中国汇市：人民币回吐早盘涨幅收跌，或因央行引导扩大波动率

* 人民币回吐早盘涨幅收跌 * 中间价小升结束三连跌 * 市场猜测央行引导汇价扩大波动 (新增收盘报价和评论) 路透上海/北京5月22日 - 人民币兑美元即期 周五回吐早盘涨幅收跌，中间 价小升结束三连跌。交易员表示，日内人民币汇价触及一月高点后遭遇购汇盘出手打压，涨 幅快速缩减直至转跌。本周交易区间较上周有所扩大，市场猜测或因央行在指引汇价扩大波 幅。 交易员指出，昨日国有大行结汇致人民币收创近一个月高点，但今日未见大行出手对冲 购汇盘，令人民币未能守住早间涨幅。不过尾盘因美元多头获利了结，人民币跌幅随之收窄 。 “我猜测，昨天有央行指导，因为早晨就有国有大行出来结汇打压，虽然是下午（国际 ）美元才开始迅速下跌。3月底的时候也是这样，市场比较稳定，然后据说央行指导要波动 一下，就一天大升，一天大贬。今天昨天我觉得是一个思路。”一中资行交易员说。 关于后市，另一外资行交易员认为，目前没有看到摆脱6.19-6.21区间的迹象。人民币 走贬至低位即有结汇盘涌出，走升又会引发购汇盘，“早盘对购汇的来说，价格就比较合适 。” 全球汇市方面，美元周五小幅下滑，但兑欧元和一篮子主要货币仍有望录得4月初以来 首个周线上涨，今日稍后美国将公布通胀数据。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1976 6.1968 -0.01% 中间价 6.1131 6.1139 0.01% 成交额 115亿美元 日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.42% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 73 6.1924 6.1997 2015年来即期升贬值幅度 0.10% 1年期美元/人民币掉期升水 1270 今日 上日 1年期NDF 6.2385/6.2435 6.2415 CNH即期 6.1979/6.1993 6.1956 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 林高丽/曾祥进)