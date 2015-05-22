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亚洲 | 2015年 5月 22日 星期五 17:33 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币回吐早盘涨幅收跌，或因央行引导扩大波动率

* 人民币回吐早盘涨幅收跌
    * 中间价小升结束三连跌
    * 市场猜测央行引导汇价扩大波动

 (新增收盘报价和评论)
    路透上海/北京5月22日 - 人民币兑美元即期 周五回吐早盘涨幅收跌，中间
价小升结束三连跌。交易员表示，日内人民币汇价触及一月高点后遭遇购汇盘出手打压，涨
幅快速缩减直至转跌。本周交易区间较上周有所扩大，市场猜测或因央行在指引汇价扩大波
幅。
    
    交易员指出，昨日国有大行结汇致人民币收创近一个月高点，但今日未见大行出手对冲
购汇盘，令人民币未能守住早间涨幅。不过尾盘因美元多头获利了结，人民币跌幅随之收窄
。  
    
    “我猜测，昨天有央行指导，因为早晨就有国有大行出来结汇打压，虽然是下午（国际
）美元才开始迅速下跌。3月底的时候也是这样，市场比较稳定，然后据说央行指导要波动
一下，就一天大升，一天大贬。今天昨天我觉得是一个思路。”一中资行交易员说。
    
    关于后市，另一外资行交易员认为，目前没有看到摆脱6.19-6.21区间的迹象。人民币
走贬至低位即有结汇盘涌出，走升又会引发购汇盘，“早盘对购汇的来说，价格就比较合适
。”

    全球汇市方面，美元周五小幅下滑，但兑欧元和一篮子主要货币仍有望录得4月初以来
首个周线上涨，今日稍后美国将公布通胀数据。 
        
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
                                            今日             上日       升贬
            即期成交价格                   6.1976           6.1968     -0.01%
                  中间价                   6.1131           6.1139      0.01%
            成交额                       115亿美元                        
                                                                          
 日内美元/人民币相对中间价最大波幅    1.42% (上限±2%)       日高       日低
                日内波动幅度(pips)           73             6.1924     6.1997
            2015年来即期升贬值幅度         0.10%                               
          1年期美元/人民币掉期升水          1270                          
                                                                      
                                                                          
                                            今日             上日         
             1年期NDF                  6.2385/6.2435        6.2415        
                     CNH即期           6.1979/6.1993        6.1956        
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 林高丽/曾祥进)

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