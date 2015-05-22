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市场报道 | 2015年 5月 22日 星期五 16:55 BJT

全球贵金属：5月21日SPDR黄金与iShares白银持仓皆维持不变

路透5月22日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust
 周四黄金持仓量持平周三，同期全球最大的白银ETF--iShares Silv
er Trust 白银持仓亦持平。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期      持仓量(盎司)   日期    
      变动   增减
    SPDR       22,996,325.7   5月21日    22,996,325.7   5月20日 
       0.0   0.00%
    iShares   317,930,986.5   5月21日   317,930,986.5   5月20日 
       0.0   0.00%
    
    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)
 (完)
  
 (编译 陈宗琦；审校 高琦)

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