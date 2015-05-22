背景资料：台湾主要人民币债券发行情况一览

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月17日止的一周，对冲基金及资产管理经理连续第二周增加COMEX黄金合约净多仓。
路透台北5月22日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券，此后台湾人民币债券市场开始发展。
根据路透自行计算，至目前为止台湾人民币债券(宝岛债)发行总额为473.49亿元人民币，今年以来已发行人民币债159.49亿元；2014年则共发行了208亿人民币。
各档宝岛债次级交易代码请参阅
以下为路透整理2013年来在台湾发行的主要人民币债券一览表：
(由公司发行)
2015年
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3
2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3
2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7
2014年
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2014.08 统一中控 5.0 3.50 3
5.0 3.90 5
2014.07 烨辉海外子公司 3.0 5.00 3
Golden Developments Holdings
2014.01 统一中控 10.0 3.60 3
2013年
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2013.05 东元电机 3.0 3.00 3
2013.05 远东新世纪 5.0 2.95 3 (由金融机构发行)
2015年
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2015.05 德意志银行新加坡分行 16.50 4.30 5
2015.04 法国兴业银行 3.00 4.70 5
2015.04 Nomura International 6.75 5.00 5
Funding
2015.04 法国东方汇理银行 2.45 4.80 3
2015.04 法国兴业银行 1.00 4.50 3
2015.04 德意志银行新加坡分行 8.00 4.80 4
2015.04 First Gulf Bank 4.00 5.00 3
2015.03 元大银行 2.65 4.55 2
2015.03 Intesa Sanpaolo Bank 4.25 5.25 3
2015.03 中美洲经济整合银行 8.0 4.75 3
2015.03 摩根士丹利 2.0 4.34 5
2015.03 元大银行 2.5 4.60 3
2015.03 友利银行 5.0 4.50 3
2015.03 高盛 9.4 4.55 4
2015.03 韩亚金融集团 5.5 4.60 3
2015.03 麦格理集团 6.0 4.40 5
2015.03 法国兴业银行 10.0 4.03 3
2015.03 韩国进出口银行 10.0 4.40 3
2015.03 德意志银行新加坡分行 9.92 4.00 3
2015.03 高盛 5.25 0 12
2015.03 韩国进出口银行 5.0 4.20 7
2015.03 马来亚银行 4.1 4.12 5
2015.02 韩国进出口银行 3.0 4.05 5
2015.02 摩根士丹利 9.8 4.00 5
2014年
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2014.12 招商银行香港分行 10.0 4.05 5
2014.12 交通银行台北分行 2.0 3.30 2
9.0 3.75 5
7.0 3.90 7
2.0 4.00 10
2014.11 建银亚洲 7.0 3.30 2
10.0 3.75 5
10.0 3.95 7
6.0 4.08 10
2014.11 元大宝来证券 3.6 3.50 2
6.4 3.60 3
2014.11 凯基证券 2.0 3.50 2
2014.10 中美洲开发银行(CABEI) 5.0 3.85 5
2014.09 中国工商银行新加坡分行 7.0 3.70 5
13.0 3.95 7
2014.09 中国银行台北分行 5.0 3.25 2
10.0 3.75 5
5.0 4.00 7
2014.09 中国建设银行台北分行 8.0 3.35 3
6.0 3.75 5
6.0 4.00 7
2014.08 中国农业银行香港分行 17.0 3.40 3
3.0 3.80 5
2014.06 中国交通银行香港分行 10.0 3.45 3
5.0 3.85 5
5.0 4.15 7
2014.01 韩国进出口银行 5.0 4.50 10
2013年
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2013.12 中国建设银行香港分行 20.0 3.25 3
2013.12 中国银行香港分行 10.0 3.15 2
10.0 3.25 3
2013.12 中国交通银行香港分行 8.0 3.40 3
4.0 3.70 5
2013.12 中国农业银行香港分行 12.5 3.30 3
2.5 3.60 5
2013.06 德意志银行 10.0 2.45 3
1.0 2.65 5
(附带选择权)
2013.05 彰化银行 10.0 2.90 3
2013.03 中国信托银行 10.0 2.90 3
注: *表新增 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月17日止的一周，对冲基金及资产管理经理连续第二周增加COMEX黄金合约净多仓。
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日 减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2