《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月22日

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月17日止的一周，对冲基金及资产管理经理连续第二周增加COMEX黄金合约净多仓。
路透香港5月21日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间17:06时,1港元=0.79945人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 深物业 15.10 9.86 1.92 南玻 15.75 9.95 1.98 深康佳 19.69 13.98 1.76 ST中华 23.15 10.98 2.64 ST中冠 44.50 20.55 2.71 深深宝 18.63 11.73 1.99 深华发 19.67 9.39 2.62 深赤湾 26.69 19.59 1.70 招商地产 31.64 22.39 1.77 特力 21.37 13.63 1.96 飞亚达 22.10 12.92 2.14 一致药业 81.50 58.23 1.75 深深房 13.72 7.82 2.19 ST盛润 13.54 10.18 1.66 深南电 12.70 7.60 2.09 深纺织 18.12 11.18 2.03 方大集团 16.99 8.68 2.45 深国商 26.21 13.89 2.36 深赛格 16.33 9.45 2.16 宝石 12.22 8.39 1.82 小天鹅 23.42 22.30 1.31 粤高速 6.52 3.78 2.16 晨鸣纸业 10.55 6.82 1.93 ST珠江 15.01 9.98 1.88 美菱电器 9.01 6.80 1.66 大冷股份 20.54 12.65 2.03 粤电力 11.28 8.57 1.65 佛山照明 17.39 11.93 1.82 江铃汽车 39.82 38.90 1.28 沙隆达 18.23 11.73 1.94 苏常柴 13.00 7.33 2.22 威孚高科 37.16 34.34 1.35 古井贡酒 37.70 30.08 1.57 ST东海 12.80 7.99 2.00 长安汽车 24.42 23.32 1.31 京东方 4.63 3.83 1.51 鲁泰 15.32 12.94 1.48 本钢板材 6.99 4.49 1.95 张裕 52.48 36.00 1.82 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月17日止的一周，对冲基金及资产管理经理连续第二周增加COMEX黄金合约净多仓。
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日 减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2