《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月22日

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月17日止的一周，对冲基金及资产管理经理连续第二周增加COMEX黄金合约净多仓。
路透香港5月22日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间17:07时,1美元=6.1976人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 10.28 0.776 2.14 市北高新 24.68 1.501 2.65 大众交通 19.82 1.757 1.82 永生投资 28.25 2.942 1.55 老凤祥 56.51 5.969 1.53 S中纺机 17.38 1.033 2.71 鼎立股份 23.69 1.026 3.73 氯碱化工 14.74 0.998 2.38 双钱股份 28.33 1.916 2.39 海立股份 13.89 1.056 2.12 浦东金桥 27.26 2.329 1.89 外高桥 41.09 3.127 2.12 ST联华 22.87 2.429 1.52 锦江投资 27.49 2.413 1.84 中路股份 59.78 4.33 2.23 金山开发 17.16 1.196 2.32 海欣股份 15.72 1.164 2.18 耀皮玻璃 11.81 0.998 1.91 大江股份 13.19 0.925 2.30 上柴股份 18.92 1.278 2.39 丹化科技 11.29 0.908 2.01 上海三毛 15.21 1.017 2.41 友谊股份 23.34 2.577 1.46 上工申贝 18.11 1.444 2.02 上海机电 38.05 3.627 1.69 宝信软件 74.42 5.856 2.05 上海物贸 15.92 1.202 2.14 自仪股份 29.54 2.403 1.98 上海普天 27.96 1.997 2.26 陆家嘴 50.03 3.823 2.11 华新水泥 12.62 1.386 1.47 锦江股份 38.87 4.019 1.56 鄂尔多斯 12.72 1.231 1.67 华电能源 7.98 0.827 1.56 SST天海 13.68 0.934 2.36 大名城 22.6 1.49 2.45 东方通信 19.95 1.292 2.49 黄山旅游 21.29 2.261 1.52 开开实业 19.43 1.629 1.92 海南航空 5.6 0.917 0.99 ST轻骑 11.71 0.908 2.08 振华重工 10.13 0.901 1.81 锦州港 7.16 0.819 1.41 九龙山 12.87 0.962 2.16 凌云股份 20.91 1.336 2.53 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月17日止的一周，对冲基金及资产管理经理连续第二周增加COMEX黄金合约净多仓。
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日 减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2