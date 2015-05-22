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亚洲 | 2015年 5月 22日 星期五 17:13 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月22日

路透香港5月22日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间17:10时，1
港元=0.79945人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为28.32%，高
于上交易日收盘的27.30%。
    
   公司名      A股代码      H股代码     A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                       5.33           6.80          0.98
 建设银行                                       6.67           7.72          1.08
 中国银行                                       4.57           5.27          1.08
 农业银行                                       3.79           4.30          1.10
 招商银行                                      18.70          23.60          0.99
 中信银行                                       7.66           6.83          1.40
 交通银行                                       6.89           7.52          1.15
 民生银行                                      10.63          11.14          1.19
 中国人寿                                      37.64          38.55          1.22
 中国平安                                      89.56         119.20          0.94
 中国太保                                      34.52          43.25          1.00
 中信证券                                      33.12          33.95          1.22
 新华人寿                                      65.57          51.65          1.59
 海通证券                                      28.09          24.10          1.46
 华能国际                                      11.19          10.56          1.33
 大唐发电                                       7.93           4.55          2.18
 华电国际                                       8.81           8.66          1.27
 中煤能源                                       8.47           4.83          2.19
 中国神华                                      21.36          19.60          1.36
 中国石油                                      12.64           9.53          1.66
 兖州煤业                                      15.55           7.36          2.64
 中国石化                                       7.64           7.01          1.36
 上海石化                                       9.18           4.04          2.84
 中海油服                                      27.48          14.96          2.30
 仪征化纤                                       9.47           3.91          3.03
 中国铝业                                       9.74           4.93          2.47
 江西铜业                                      23.56          15.50          1.90
 洛阳钼业                                      16.50           7.13          2.89
 紫金矿业                                       5.24           2.99          2.19
 马钢股份                                       5.45           2.92          2.33
 鞍钢股份                                       7.30           6.49          1.41
 重庆钢铁                                       4.40           2.16          2.55
 海螺水泥                                      24.40          31.65          0.96
 洛阳玻璃                                      17.07           6.48          3.30
 京城机电                                      12.45           5.55          2.81
 中联重科                                       8.11           5.80          1.75
 金隅股份                                      12.45           8.86          1.76
 中国国航                                      11.97           9.78          1.53
 东方航空                                       8.33           5.69          1.83
 南方航空                                       9.95           7.58          1.64
 中国远洋                                      14.49           6.22          2.91
 中海集运                                      10.41           3.87          3.36
 中集集团                                      27.20          21.20          1.60
 中海发展                                      12.81           6.51          2.46
 宁沪高速                                       8.81          10.52          1.05
 深高速                                        10.36           6.84          1.89
 成渝高速                                       7.60           4.01          2.37
 皖通高速                                      12.95           6.93          2.34
 广深铁路                                       6.56           5.01          1.64
 中国南车                                      29.45          15.00          2.46
 中国交建                                      20.36          13.94          1.83
 中国铁建                                      22.96          14.80          1.94
 中国中铁                                      20.05          10.34          2.43
 长城汽车                                      51.42          52.25          1.23
 比亚迪                                        76.00          54.50          1.74
 广汽集团                                      13.05           7.91          2.06
 青岛啤酒                                      46.02          49.60          1.16
 白云山                                        38.46          30.90          1.56
 新华制药                                      15.84           7.99          2.48
 海信科龙                                      13.62           8.07          2.11
 南京熊猫                                      19.38           9.42          2.57
 晨鸣纸业                                      10.55           6.03          2.19
 上海医药                                      29.52          26.45          1.40
 中兴通讯                                      32.92          27.65          1.49
 东方电气                                      29.42          17.90          2.06
 潍柴动力                                      32.69          29.25          1.40
 东北电气                                       7.31           3.30          2.77
 广船国际                                      71.02          33.20          2.68
 经纬纺机                                      26.52          12.14          2.73
 昆明机床                                       8.84           3.52          3.14
 一拖股份                                      16.98           7.12          2.98
 北辰实业                                       6.86           3.71          2.31
 创业环保                                      15.37           7.95          2.42
 中国中冶                                       9.60           4.13          2.91
 金风科技                                      23.16          18.56          1.56
 丽珠                                          94.30          65.80          1.79
 万科                                          14.49          19.86          0.91
 郑煤机                                        10.96           6.02          2.28
 大连港                                         8.03           3.87          2.60
 山东墨龙                                      14.22           5.57          3.19
 浙江世宝                                      40.09          14.82          3.38
 复星医药                                      32.08          31.15          1.29
 光大银行                                       5.41           5.20          1.30
 东江环保                                      66.80          42.70          1.96
 上海电气                                      21.70           7.89          3.44
 广发证券                                      28.25          25.75          1.37
                                                                                                
                                                  
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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