《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月22日

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月17日止的一周，对冲基金及资产管理经理连续第二周增加COMEX黄金合约净多仓。
路透香港5月22日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间17:10时，1 港元=0.79945人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为28.32%，高 于上交易日收盘的27.30%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.33 6.80 0.98 建设银行 6.67 7.72 1.08 中国银行 4.57 5.27 1.08 农业银行 3.79 4.30 1.10 招商银行 18.70 23.60 0.99 中信银行 7.66 6.83 1.40 交通银行 6.89 7.52 1.15 民生银行 10.63 11.14 1.19 中国人寿 37.64 38.55 1.22 中国平安 89.56 119.20 0.94 中国太保 34.52 43.25 1.00 中信证券 33.12 33.95 1.22 新华人寿 65.57 51.65 1.59 海通证券 28.09 24.10 1.46 华能国际 11.19 10.56 1.33 大唐发电 7.93 4.55 2.18 华电国际 8.81 8.66 1.27 中煤能源 8.47 4.83 2.19 中国神华 21.36 19.60 1.36 中国石油 12.64 9.53 1.66 兖州煤业 15.55 7.36 2.64 中国石化 7.64 7.01 1.36 上海石化 9.18 4.04 2.84 中海油服 27.48 14.96 2.30 仪征化纤 9.47 3.91 3.03 中国铝业 9.74 4.93 2.47 江西铜业 23.56 15.50 1.90 洛阳钼业 16.50 7.13 2.89 紫金矿业 5.24 2.99 2.19 马钢股份 5.45 2.92 2.33 鞍钢股份 7.30 6.49 1.41 重庆钢铁 4.40 2.16 2.55 海螺水泥 24.40 31.65 0.96 洛阳玻璃 17.07 6.48 3.30 京城机电 12.45 5.55 2.81 中联重科 8.11 5.80 1.75 金隅股份 12.45 8.86 1.76 中国国航 11.97 9.78 1.53 东方航空 8.33 5.69 1.83 南方航空 9.95 7.58 1.64 中国远洋 14.49 6.22 2.91 中海集运 10.41 3.87 3.36 中集集团 27.20 21.20 1.60 中海发展 12.81 6.51 2.46 宁沪高速 8.81 10.52 1.05 深高速 10.36 6.84 1.89 成渝高速 7.60 4.01 2.37 皖通高速 12.95 6.93 2.34 广深铁路 6.56 5.01 1.64 中国南车 29.45 15.00 2.46 中国交建 20.36 13.94 1.83 中国铁建 22.96 14.80 1.94 中国中铁 20.05 10.34 2.43 长城汽车 51.42 52.25 1.23 比亚迪 76.00 54.50 1.74 广汽集团 13.05 7.91 2.06 青岛啤酒 46.02 49.60 1.16 白云山 38.46 30.90 1.56 新华制药 15.84 7.99 2.48 海信科龙 13.62 8.07 2.11 南京熊猫 19.38 9.42 2.57 晨鸣纸业 10.55 6.03 2.19 上海医药 29.52 26.45 1.40 中兴通讯 32.92 27.65 1.49 东方电气 29.42 17.90 2.06 潍柴动力 32.69 29.25 1.40 东北电气 7.31 3.30 2.77 广船国际 71.02 33.20 2.68 经纬纺机 26.52 12.14 2.73 昆明机床 8.84 3.52 3.14 一拖股份 16.98 7.12 2.98 北辰实业 6.86 3.71 2.31 创业环保 15.37 7.95 2.42 中国中冶 9.60 4.13 2.91 金风科技 23.16 18.56 1.56 丽珠 94.30 65.80 1.79 万科 14.49 19.86 0.91 郑煤机 10.96 6.02 2.28 大连港 8.03 3.87 2.60 山东墨龙 14.22 5.57 3.19 浙江世宝 40.09 14.82 3.38 复星医药 32.08 31.15 1.29 光大银行 5.41 5.20 1.30 东江环保 66.80 42.70 1.96 上海电气 21.70 7.89 3.44 广发证券 28.25 25.75 1.37 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日 减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2