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市场报道 | 2015年 5月 22日 星期五 17:23 BJT

欧洲汇市：英镑贸易加权指数守在七年高位附近，数据增强经济信心

周四英国4月零售销售数据增长强于预期后，英镑多头现身。本周稍早英镑遭受重创，因4月英国通胀下滑至零以下，为55年来首见。

英镑/美元 微升，报1.5664美元。英镑/欧元 稍早触及两个月高点0.70905英镑，之后回吐多数涨幅，报0.7136。

“除了通胀风险之外，英国经济前景极其亮丽，这对交易员来说相当具有吸引力，”FXTM首席市场策略师Jameel Ahmad表示。

“英国经济复苏有过度依赖房地产行业的风险，但目前消费者正用不同的方式推动英国复苏，低通胀加上薪资上升让零售业受到提振。”

交易员表示，投资者之间逐渐认为美联储今年可能不会升息，这可能令英镑在未来几周高见1.60美元。(完)

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全部现汇报价 (编译 张涛/陈宗琦；审校 王洋)

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