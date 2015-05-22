欧洲汇市：英镑贸易加权指数守在七年高位附近，数据增强经济信心

欧洲企业：沃尔沃汽车CEO称IPO是个选项，目前尚无计划--报导
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
周四英国4月零售销售数据增长强于预期后，英镑多头现身。本周稍早英镑遭受重创，因4月英国通胀下滑至零以下，为55年来首见。
英镑/美元 微升，报1.5664美元。英镑/欧元 稍早触及两个月高点0.70905英镑，之后回吐多数涨幅，报0.7136。
“除了通胀风险之外，英国经济前景极其亮丽，这对交易员来说相当具有吸引力，”FXTM首席市场策略师Jameel Ahmad表示。
“英国经济复苏有过度依赖房地产行业的风险，但目前消费者正用不同的方式推动英国复苏，低通胀加上薪资上升让零售业受到提振。”
交易员表示，投资者之间逐渐认为美联储今年可能不会升息，这可能令英镑在未来几周高见1.60美元。(完)
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全部现汇报价 (编译 张涛/陈宗琦；审校 王洋)
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日 减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)