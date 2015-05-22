更新版 1-中国证券：证监会简化股票发行许可程序，优先股将实施快速审核机制

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月17日止的一周，对冲基金及资产管理经理连续第二周增加COMEX黄金合约净多仓。
* 证监会简化股票发行许可程序，优先股快速审核
* 优化再融资安排，部分优质公司15日内作出决定
* 企业还可自主确定公众股发行比例和主承销商数量 (（新增更多评论）)
路透北京5月22日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，证监会简化了股票发行许可程序，对于优先股发行申请将实施快速审核机制，企业还可自主确定公众股发行比例和主承销商数量。
他在每周新闻例会上指出，将优化再融资安排，对运作规范、市场表现良好的上市公司取消反馈环节，不再要求发行人到发审会接受询问，15个工作日内作出行政许可决定。
证监会还完善了中止审核程序，因财务资料过有效期，在企业补充审计报告期间不再中止审查；同时在财务资料允许延长一个月的有效期内，均正常安排初审会、发审会及核准发行，不再中止初审会和发审会。对发行上市不构成实质影响的举报事项，在依法核查的同时，不中止相关的审核程序。
他还指出，企业在满足上市条件的基础上，可自主确定公众股发行比例。在坚持低价持续发行的原则下，企业可按按照实际资金需求量提高拟发行的公众股比例。企业亦可按自身需要自主确定主承销商数量，取消首发联合主承销商家数限制。
他还表示，证监会将大力改革境外发行上市审核制度。（完） (发稿 张晓翀; 撰写 林琦; 审校 曾祥进)
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路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日 减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2