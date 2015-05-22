更新版 1-中国证券：证监会简化股票发行许可程序，优先股将实施快速审核机制

* 证监会简化股票发行许可程序，优先股快速审核

* 优化再融资安排，部分优质公司15日内作出决定

* 企业还可自主确定公众股发行比例和主承销商数量 (（新增更多评论）)

路透北京5月22日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，证监会简化了股票发行许可程序，对于优先股发行申请将实施快速审核机制，企业还可自主确定公众股发行比例和主承销商数量。

他在每周新闻例会上指出，将优化再融资安排，对运作规范、市场表现良好的上市公司取消反馈环节，不再要求发行人到发审会接受询问，15个工作日内作出行政许可决定。

证监会还完善了中止审核程序，因财务资料过有效期，在企业补充审计报告期间不再中止审查；同时在财务资料允许延长一个月的有效期内，均正常安排初审会、发审会及核准发行，不再中止初审会和发审会。对发行上市不构成实质影响的举报事项，在依法核查的同时，不中止相关的审核程序。

他还指出，企业在满足上市条件的基础上，可自主确定公众股发行比例。在坚持低价持续发行的原则下，企业可按按照实际资金需求量提高拟发行的公众股比例。企业亦可按自身需要自主确定主承销商数量，取消首发联合主承销商家数限制。