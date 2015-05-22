《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增21.4亿台币，连续七周净增

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月17日止的一周，对冲基金及资产管理经理连续第二周增加COMEX黄金合约净多仓。
路透台北5月22日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增21.4亿台币，连续七周净增累计872亿台币，央 行存单未到期余额为7兆(万亿)31.6亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增278亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 5/18 639.00 649.90 +10.90 5/19 5,651.00 5,631.00 -20.00 5/20 2,246.50 2,251.50 +5.00 5/21 2,884.50 2,883.50 -1.00 5/22 223.00 249.50 +26.50 总计 11,644.00 11,665.40 +21.40 日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿) 5/18 53.00 7.00 5/19 34.00 5.00 5/20 4.00 2.00 5/21 5.00 2.00 5/22 5.00 3.00 总计 101.00 19.00 (完) (记者 詹静宜 审校 董永年)
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月17日止的一周，对冲基金及资产管理经理连续第二周增加COMEX黄金合约净多仓。
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日 减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2