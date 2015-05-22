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亚洲 | 2015年 5月 22日 星期五 18:09 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增21.4亿台币，连续七周净增

路透台北5月22日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增21.4亿台币，连续七周净增累计872亿台币，央
行存单未到期余额为7兆(万亿)31.6亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增278亿台币。 
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看     
   日期   到期量(亿)         发行量(亿)   增加/减少(亿)
   5/18       639.00             649.90          +10.90
   5/19     5,651.00           5,631.00          -20.00
   5/20     2,246.50           2,251.50           +5.00
   5/21     2,884.50           2,883.50           -1.00
   5/22       223.00             249.50          +26.50
 总计      11,644.00          11,665.40          +21.40
 
   日期   91天期发行量(亿)       182天期发行量(亿)
   5/18              53.00                    7.00
   5/19              34.00                    5.00
   5/20               4.00                    2.00
   5/21               5.00                    2.00
   5/22               5.00                    3.00
 总计               101.00                   19.00
 (完)  

 (记者 詹静宜  审校 董永年)

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